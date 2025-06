One Piece: l’anime svela il sacrificio più grande di Kuma

L’arco del flashback di Kuma sta per concludersi e l’anime di One Piece è prossimo a svelare la verità sul suo tragico sacrificio. Bonney ha rischiato la vita per trovare Vegapunk per chiedergli cosa fosse successo a suo padre dopo essere stato trasformato in un cyborg. Tuttavia, la verità è ben più brutale di quanto possa sopportare. Scopre tutto il passato di Kuma dopo essere entrata nella stanza dove si trovava la bolla a forma di zampa che li custodiva. Assiste ai momenti più importanti dalla sua nascita al motivo che lo ha spinto a prendere una decisione del genere.

Dopo la morte di Ginny, Kuma ha cresciuto Bonney da solo nel Regno di Sorbet. Le ha dato tutto ciò di cui aveva bisogno, ma nulla di ciò che ha fatto è stato sufficiente a salvarle la vita. Il tempo stringeva e Bonney non poteva esporsi minimamente al sole per via della sua malattia incurabile che aveva ereditato da Ginny. Dopo la fine della ribellione nel Regno di Sorbet, Kuma viaggia in lungo e in largo per cercare un modo per salvare sua figlia. Bonney rimane nel Regno di Sorbet e lo aspetta a lungo. Durante il suo viaggio, Kuma affonda tutte le navi della Marina che lo attaccano e diventa un famoso pirata.

Il suo valore cresce nel tempo, ma non smette mai di cercare una cura. Kuma rimane inorridito quando scopre che Bonney non sarebbe arrivata a festeggiare il suo decimo compleanno e in quel momento incontra i suoi ex compagni dell’Esercito Rivoluzionario, tra cui Dragon. Dragon gli parla di Vegapunk, ossia l’unica persona al mondo che poteva aiutarlo. Vegapunk dimostra di essere più che felice di aiutare qualcuno mandato da Dragon, oltretutto un bucaniere.

Poiché Kuma proviene da una stirpe speciale, Vegapunk decide di modellare il suo esercito di cloni su di lui. Kuma non rifiuta la richiesta, poiché doveva salvare Bonney, ma Saturn aveva un piano completamente diverso. Presto si scopre il suo ruolo nel passato di Kuma, spingendolo a sacrificare la sua umanità per salvare Bonney. Per di più, che si tratti di una coincidenza o meno, One Piece ha pubblicato l’episodio 1133 proprio nel giorno della Festa del Papà in Giappone, evidenziando le difficoltà di Kuma nel tentativo di salvare sua figlia e la sua decisione di rinunciare a tutto per garantirle la sopravvivenza.