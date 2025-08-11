One Piece: l’anime sta riportando uno dei trend più odiati dai fan?

La serie televisiva di One Piece ha subito un gradito e inaspettato miglioramento negli ultimi anni, con gli ultimi archi narrativi che presentano episodi a dir poco mozzafiato. A partire dall’adattamento dell’arco di Wano, il livello della qualità degli episodi è salito nettamente rispetto a quelli precedenti, migliorando ulteriormente nell’arco narrativo di Egghead. Sebbene i fan siano per lo più d’accordo sull’incredibile miglioramento delle animazioni, l’anime di One Piece deve ancora migliorare in un aspetto tristemente noto: il ritmo. E l’ultimo episodio dimostra che l’anime potrebbe lentamente riportare in auge una tendenza non apprezzata dai fan.

Nonostante la serie televisiva di One Piece sia seguita in tutto il mondo, è piuttosto intimidatoria per tutti coloro che non l’hanno mai guardata e vorrebbero farlo. Non solo il numero di episodi è quasi scoraggiante, ma questo aspetto è aggravato anche dal ritmo lento dell’anime, di cui i fan si lamentano da tanti anni. Tuttavia, insieme alla qualità migliorata delle animazioni, sembrava che One Piece avesse finalmente accelerato il ritmo nell’arco narrativo di Egghead. Parte di questa sensazione derivava anche dal fatto che Eiichiro Oda stesso avesse accelerato il ritmo nel manga con la Saga Finale. Sfortunatamente, l’episodio 1138 suggerisce che l’anime potrebbe rallentare il suo ritmo.

Dopo le scene cinematografiche ed emozionali dell’episodio 1137, i fan nutrivano grandi speranze per l’episodio successivo. Tuttavia si è trattato di un episodio che essenzialmente riprendeva i momenti più importanti del flashback di Kuma, quindi scene già viste più di tre volte in vari episodi. L’episodio 1138 adatta a malapena anche solo metà del capitolo del manga, creando forte contrasto con quello che altrimenti è considerato uno degli episodi migliori, se non uno dei più evocativi, di tutto One Piece.

Nel complesso, nonostante la presenza di una piccola percentuale di puro filler, episodi come quello più recente possono risultare piuttosto noiosi sia per i fan che seguono l’anime settimanalmente, sia per coloro che cercano di recuperare la serie. In entrambi i casi, i fan sperano che questo non sia un problema ricorrente, dato che l’arco narrativo di Egghead riserva molti sviluppi entusiasmanti e imperdibili.