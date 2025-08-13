One Piece: l’anime adatta la scena più iconica della Saga Finale

La serie televisiva di One Piece ha concluso la straziante storia di Kuma e i prossimi episodi torneranno a concentrarsi completamente sugli sviluppi di Egghead. L’isola di Vegapunk si trova completamente circondata dalla Marina e Rufy e gli altri sono in pericolo di vita dopo l’arrivo inaspettato di Saint Jaygarcia Saturn. La sua gigantesca forma demoniaca e i suoi misteriosi poteri rigenerativi sono qualcosa che i Cappelli di Paglia non hanno mai visto nelle loro precedenti avventure.

Saturn era pronto a uccidere Bonney, ma Kuma l’ha salvata all’ultimo minuto con un salvataggio sorprendente in quanto nonostante abbia perso la sua umanità, ha cercato sua figlia per tutto il tempo, arrivando persino a scappare dall’Esercito Rivoluzionario. Bonney ha nascosto la sua età con il potere del suo Frutto del Diavolo, ma in realtà è solo una bambina di 12 anni che ha troppa paura di perdere suo padre. Kuma è l’unica famiglia che abbia mai conosciuto, e scoprire il suo passato è stato troppo travolgente. Infatti dopo aver visto tutto quello che lui ha fatto per proteggerla e salvarla, scoppia in un pianto disperato e inconsolabile. L’episodio 1139 di One Piece debutta con la nuova sigla di apertura che presenta la versione anime della migliore scena della Saga Finale.

Sebbene Bonney e Rufy abbiano combattuto sulla stessa isola, erano piuttosto lontani l’uno dall’altro, il che significa che lei non ha visto il suo Gear Fifth. Nika, il Dio del Sole, è molto importante per lei, anche se non sa nemmeno che aspetto abbia questo essere mitologico. Kuma è cresciuto ascoltando la storia di Nika e guardando suo padre esibirsi nella danza tradizionale, facendo lo stesso con sua figlia.

Anche in punto di morte, Bonney ha ricordato la promessa di suo padre che Nika, il Dio del Sole, l’avrebbe salvata. La scena è tratta dal capitolo 1106, quando Bonney osserva il Gear 5 di Rufy in tutto il suo splendore, sbalordita dalla sua forma mistica. Vegapunk le spiega le proprietà del Frutto del Diavolo di Rufy. Questa scena può sembrare semplice a prima vista, ma ha un significato speciale poiché Nika è il simbolo della speranza. Per non parlare del fatto che la promessa di suo padre si avvera più tardi quando vede Nika di fronte a sé, a dimostrazione che una persona così meravigliosa non esiste solo nelle storie.