One Piece: l’anime riporta Sanji in azione dopo le recenti controversie

Sanji è tra i personaggi che i fan di One Piece amano di più, e proprio per questo recentemente non hanno nascosto la loro delusione per come l’anime di One Piece ha rappresentato il cuoco dei cappelli di paglia. Fortunatamente gli ultimi episodi gli hanno dato modo di riscattarsi.

Sebbene la controversia riguardante il personaggio e il modo in cui è stato rappresentato nell’anime rispetto al manga possa essere un po’ esagerata, la serie televisiva ha dimostrato che non si sta tramando nulla per rovinare l’immagine né la reputazione di un personaggio.

L’episodio 1128 di One Piece ha visto l’ingresso in battaglia del temibile e devastante Astro di Saggezza, Saint Saturn, ed è stato l’ennesimo episodio diventato virale. Sebbene abbia mostrato molti sviluppi interessanti, l’episodio in questione ha dato finalmente spazio a Sanji, che ha sfruttato alla grande rendendosi autore di un importante salvataggio di Bonney dall’attacco laser di Kuma.

L’episodio ha visto Sanji usare il suo Haki dell’Osservazione e andare in soccorso di Bonney, che era rimasta immobile dopo aver visto l’immagine di suo padre sul volto del Pacifista vuoto e robotico che stava per attaccarla.

Questo suo intervento torna a dare lo spessore che merita a quella che si definisce come l’ala del capitano. Ricordiamo infatti che i fan hanno mosso diverse polemiche a Toei per alcune rappresentazioni inappropriate di Sanji. Infatti la nuova opening ha rimosso Sanji da una vignetta che mostrava tutti i membri della Ciurma di Cappello di Paglia per inserirne una in cui Sanji ha gli occhi a cuore per Bonney, un personaggio che aveva suscitato polemiche dopo le rivelazioni sulla sua età. Molti fan di Sanji hanno notato che non si trattava di un caso isolato, affermando che lo studio aveva un piano contro il personaggio. Questo ha persino spinto uno degli ex registi degli episodi della serie animata di One Piece a cercare di placare le polemiche.

Sanji senza dubbio si è reso protagonista di alcuni dei momenti chiave dell’anime, come il suo combattimento con Queen, le sue lacrime alla supplica di Rufy, la sua richiesta d’aiuto a Robin e molti altri. Tutti questi sono stati migliorati nell’anime, e altri momenti di spessore sono in arrivo nella seconda parte dell’arco di Egghead.