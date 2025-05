One Piece: l’anime mostrerà ai fan un giovane Gold Roger in azione

One Piece ha finalmente lanciato il tanto atteso arco del flashback sul passato di Bartholomew Kuma. In parallelo, l’anteprima dell’episodio successivo ha mostrato ai fan un giovane Gold Roger in azione. Quando One Piece ha iniziato a preparare ufficialmente il terreno per il gran finale con l’inizio della Saga Finale del manga, i fan hanno iniziato ad avere una nuova visione di Gold Roger stesso.

Il Re dei Pirati ha visitato gli stessi luoghi di Rufy, ma alcuni di essi non esistono più in quanto cancellati dalla storia stessa e il protagonista non potrà mai visitarli. Tra questi, la misteriosa God Valley, dove Roger si è ritrovato coinvolto in un incidente storico ancora avvolto nel mistero. Ma il prossimo episodio della seconda parte dell’arco di Egghead mostrerà un Roger più giovane in azione.

L’episodio 1130 anticipa non solo una continuazione del passato di Kuma, ma anche un incrocio con un evento molto importante. L’incidente di God Valley è stato anticipato come una parte chiave della storia, in cui Roger si è alleato con un giovanissimo Garp, e i due hanno apparentemente unito le forze per affrontare insieme un numeroso gruppo di pirati. Finora è stato rivelato poco su questo incidente ma ora ne vedremo di più con il debutto di Roger da giovane.

Da quando la storia di One Piece è iniziata, Oda ha rappresentato Gold Roger quando viene ufficialmente incoronato Re dei Pirati dopo che la sua ciurma ha completato il suo viaggio intorno al mondo. Ma il prossimo episodio mostrerà un assaggio della versione molto più giovane del Pirata. In questa fase della sua vita non aveva nemmeno i baffi e il suo aspetto ricordava molto di più Ace.

L’episodio 1130 di One Piece sarà trasmesso domenica 25 maggio in Giappone e sarà disponibile in streaming su Crunchyroll in tutto il mondo. L’episodio sarà poi disponibile in streaming su Netflix una settimana dopo, e sarà possibile recuperare tutti gli episodi dell’arco narrativo di Egghead su entrambe le piattaforme.

One Piece ha preso una deviazione dagli eventi attuali dell’arco di Egghead per esplorare il passato di Kuma, ma rivelerà anche di più sul legame con Bonney. Come molti altri flashback visti in precedenza nella serie anime, questo offrirà importanti indizi sugli eventi del presente e renderà le cose ancora più coinvolgenti quando si tornerà agli eventi attuali.