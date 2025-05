One Piece: l’anime mostra la crudeltà dei Draghi Celesti

L’episodio più recente di One Piece ha mostrato ai fan i momenti salienti dell’incidente di God Valley, soprattutto l’assurda crudeltà dei Draghi Celesti. Dopo l’istituzione del Governo Mondiale, i sovrani di 19 delle 20 nazioni alleate lasciarono i loro regni a sovrani fidati e si trasferirono a Marijoa con le loro famiglie. Solo la famiglia del Regno di Alabasta continuò a governare il proprio regno per amore del suo popolo. I Draghi Celesti sono protetti dagli Ammiragli e non c’è alcuna legge che li vincola. Possono uccidere, torturare chiunque e schiavizzare le persone anche per capriccio.

Il Governo Mondiale non solo ignora le atrocità di Draghi Celesti, ma li supporta senza battere ciglio. Se un Drago Celestiale vuole uno schiavo, nessuno controbatte per paura di essere attaccato da un Ammiraglio. Nell’arco narrativo dell’Arcipelago Sabaody, Kizaru sapeva che Saint Charlos e gli altri Draghi Celesti selezionavano persone come bestiame, in particolare Uomini-Pesce e Sirene. Queste dinamiche disumane accadono da oltre 800 anni, ma il peggio dei Draghi Celesti emerge con l’inizio del feedback della storia di Kuma.

God Valley era una nazione pacifica non affiliata al Governo Mondiale che, desideroso di espandere la propria egemonia, era disposto a ricorrere a ogni espediente. E quando una nazione osava rifiutare di affiliarsi al Governo, le conseguenze erano terribili. Ogni tre anni, i Draghi Celesti prendevano di mira una di queste nazioni e uccidevano i nativi semplicemente per soddisfare il loro divertimento.

Nell’incidente di God Valley, i Cavalieri Divini, noti per le loro abilità eccezionali, parteciparono alla Gara di Caccia ai Nativi e ottenevano punti per l’uccisione di ogni bersaglio. I Draghi Celesti inserivano anche gli schiavi di cui non avevano più bisogno trasformandoli in bersagli. Per quei crudeli “Nobili del Mondo”, le urla e le suppliche di vite innocenti erano semplicemente motivo di divertimento. Quando One Piece menzionò l’Incidente di God Valley per la prima volta nell’episodio 958, aveva solo svelato che gli schiavi e i Draghi Celesti erano sull’isola durante la schermaglia tra pirati e Marina.