One Piece: l’anime introduce i Pirati Rocks!

L’anime di One Piece ha dato il via all’atteso flashback di Kuma che ha portato al debutto della leggendaria e spaventosa ciurma dei Pirati di Rocks. One Piece ha spostato l’attenzione dagli eventi attuali dell’arco di Egghead al passato di Bartholomew Kuma, cui dedicherà alcuni episodi per approfondire la sua straziante storia. Oltre a questo, però, l’anime mostra anche alcune vicende mai viste prima.

Mentre l’anime di One Piece continua ad adattare gli eventi della Saga Finale del manga, rivela anche alcuni eventi del passato solo menzionati in precedenza, tra cui il misterioso “Incidente di God Valley”. L’arco del flashback su Kuma ha rivelato come egli sia stato coinvolto in questo evento storico della serie, a cui aveva preso parte la pericolosa ciurma dei Pirati Rocks.

One Piece ha già anticipato che i Pirati Rocks erano la ciurma a cui appartenevano pirati famosi come Barbabianca, Big Mom e Kaido prima di diventare Imperatori del Mare. Si parlava di una ciurma leggendaria in lizza per ripetere l’impresa di Gold Roger, ma per qualche motivo è finita per sciogliersi. Tuttavia, la ciurma ha avuto un grosso impatto durante il misterioso incidente di God Valley, in cui Roger si è alleato con Garp per combattere l’intera ciurma dei Pirati Rocks.

Come mostrato nell’episodio, questa ciurma non include solo Barbabianca, Big Mom e Kaido, ma anche Stussy e alcuni altri membri mai visti prima. Uno di questi sembra provenire dal Paese di Wano e l’altro dalla patria delle Amazzoni.

Sfortunatamente l’episodio non svela maggiori informazioni o dettagli sui Pirati Rocks e sull’incidente di God Valley. Si scopre però che Kuma era coinvolto e che i Pirati Rocks erano giunti in questo luogo dopo aver sentito che i Frutti del Diavolo Paw-Paw e Fish-Fish “Modello: Drago Azzurro” erano i premi in palio per la terribile caccia agli indigeni organizzata dai Draghi Celesti.

C’è ancora molto da scoprire su cosa sia successo in questo evento di One Piece e soprattutto che fine abbia successivamente fatto il Capitano della ciurma dei Pirati Rocks. Per qualche motivo si è sciolta in passato e questo incidente probabilmente ha condotto a quell’epilogo.