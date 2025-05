One Piece: l’anime entra nel cuore del flashback di Kuma, tra ricordi e dolore

Bonney rivive i suoi ricordi più felici con Kuma nell’arco di Egghead, che si prepara a raccontare uno dei flashback più toccanti di One Piece.

L’arco narrativo di Egghead, il primo della Saga Finale di One Piece, continua a intensificare la tensione, tra scontri e rivelazioni. Con i Marine che assediano l’isola e l’arrivo di figure imponenti come l’Ammiraglio Kizaru e ben nove Viceammiragli, la situazione per la ciurma di Cappello di Paglia è più grave che mai, ma è l’apparizione di Saint Jaygarcia Saturn, membro dei Cinque Astri di Saggezza, a cambiare le carte in tavola.

Quest’ultimo decide di intervenire direttamente, rivelando persino la sua forma demoniaca, finora mai vista all’interno dell’anime. In mezzo al caos, Bonney è costretta ad affrontare il peso della propria storia personale. Mentre combatte, viene aggredita da un Pacifista e non riesce a reagire. Viene salvata dall’intervento provvidenziale di Sanji. Ma quello che colpisce davvero è il breve ricordo che emerge nella sua mente: un momento condiviso con suo padre, Bartholomew Kuma.

Il passato di Kuma è pronto a sconvolgere i fan

Il motivo per cui Bonney si è recata a Egghead è legato alla sua ricerca disperata di risposte su Vegapunk, colui che ha trasformato Kuma in un’arma senz’anima. Nonostante i pericoli, ha persino violato il Reverie pur di tentare il salvataggio. Dopo aver visto il padre umiliato da un Drago Celeste, Bonney ha giurato di liberarlo e ora, grazie a una “bolla di memoria” conservata da Vegapunk, può finalmente accedere al doloroso passato di Kuma.

Nella puntata 1128, l’anime aveva suggerito che Bonney fosse a conoscenza della verità. I suoi flashback, dove rivede se stessa bambina accanto a un sorridente Kuma, anticipano un racconto che si preannuncia davvero emozionante. La vera storia del rivoluzionario con il cuore d’oro è pronta per essere raccontata.