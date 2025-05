One Piece: l’anime delude i fan per la prima volta dal suo ritorno

Tutti gli appassionati della serie televisiva di One Piece hanno atteso con trepidazione il ritorno dell’arco di Egghead dopo una pausa di sei mesi. Ricordiamo che si tratta del primo arco narrativo della Saga Finale in cui i Pirati di Cappello di Paglia giungono su un’isola futuristica e incontrano Vegapunk, lo scienziato più geniale del mondo. Nonostante abbia servito il Governo Mondiale per anni e abbia contribuito in modo significativo ad accrescere il loro potenziale militare, il Governo Stesso gli dà la caccia per le sue ricerche sul Secolo del Grande Vuoto. Così, dopo essere giunti sull’isola e aver capito la situazione, Rufy e il suo equipaggio decidono di proteggerlo e di fuggire dall’isola. Ma le cose prendono una brutta piega quando Kizaru, nove Viceammiragli e un centinaio di navi della Marina arrivano a Egghead.

Proprio mentre Rufy affrontava Kizaru, il nemico più temibile, Jaygarcia Saturn, si unisce agli scontri dando un assaggio dei suoi poteri. Inoltre One Piece si concentra anche sulla storia cruciale di Bonney e Kuma, il duo padre e figlia che ha sofferto in modo incommensurabile a causa del Governo Mondiale. Proprio quando l’anime stava per svelare il passato di Kuma, si è preso una pausa di una settimana. Invece di trasmettere l’episodio successivo l’11 maggio, Toei ha pubblicato un episodio riassuntivo intitolato “Diagnosi d’avventura del dottor Chopper – La ballata di un padre e una figlia“.

L’episodio speciale vede Chopper e Carrot raccontare il viaggio di Bonney, dal suo debutto nell’arco dell’Arcipelago Sabaody fino all’arco narrativo di Egghead. Crunchyroll ha pubblicato l’episodio prima di trasmettere la storia sul passato di Kuma. Tuttavia, l’episodio conta oltre 13.000 dislikes, un grande indicatore che riflette l’impazienza dei fan. Alcuni dei dislikes potrebbero essere dovuti a Chopper e Carrot, che non hanno una fanbase molto numerosa.

Il riassunto ha principalmente raccontato le scene cruciali riguardanti Kuma e Bonney. Da quando suo padre è diventato un Pacifista, Bonney ha cercato di salvarlo e di trovare Vegapunk. Il Governo Mondiale ha confermato che Kuma si è volontariamente trasformato in un’arma umana, ma Bonney si rifiuta di credere che suo padre abbia deciso di abbandonarla. Tuttavia, dopo essere arrivata a Egghead, scopre la verità su Kuma attraverso la bolla a forma di zampa che ne conservava i ricordi. Considerando la reazione di Bonney dopo aver visto Saturn, possiamo essere certi che il Governo Mondiale sia responsabile del destino di Kuma.