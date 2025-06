One Piece: l’anime delude i fan con un aggiornamento inaspettato

La serie anime di One Piece è tornata ad aprile con la seconda parte dell’arco di Egghead, che ha portato il caos sull’isola del Futuro. Tuttavia al momento i riflettori sono puntati sul tragico passato di Kuma e Bonney. Tutti i fan. infatti, stanno scoprendo di più su Bartholomew Kuma, uno dei personaggi più misteriosi della serie, che per qualche ragione ha aiutato tanto Rufy e la sua ciurma nell’arco dell’Arcipelago Sabaody. Un tempo si credeva che Kuma fosse nemico, ma ha dimostrato il contrario quando decise di salvare l’intera ciurma separandoli in diverse e lontane zone del mondo. Kuma aveva già rinunciato alla sua umanità e aveva accettato di diventare un’arma al servizio del Governo Mondiale.

L’arco di Egghead ha rivelato che lui è il padre di Bonney, la quale è alla ricerca di risposte su ciò che gli è successo. Mentre la lotta contro la Marina e Jaygarcia Saturn continua, One Piece ha dato il via all’arco del flashback di Kuma con l’episodio 1129. Tuttavia One Piece ha condiviso un aggiornamento deludente per tutti i fan, in quanto l’anime andrà ancora una volta in pausa.

Secondo quanto riportato dall’insider pewpiece sul proprio canale X, la serie rilascerà un altro episodio riassuntivo il 22 giugno invece della consueta programmazione. Al momento nulla di tutto questo è ufficiale, ma la notizia arriva sicuramente da una fonte affidabile. La nuova programmazione sembra confermare che l’episodio riassuntivo andrà in onda dopo l’episodio 1133 questo fine settimana. Chopper sarà di nuovo il protagonista di questo tipo di episodio, in compagnia di un nuovo ospite.

Ricordiamo che l’anime di One Piece aveva recentemente annunciato una pausa, poco prima dell’inizio del passato di Kuma, con la stessa tipologia di episodio che i fan detestano. In questa occasione, la pausa avviene proprio nel momento più entusiasmante della storia di Kuma, ma il prossimo episodio sarà intitolato “Diagnosi d’avventura del dottor Chopper – Il Crocevia di Amici Intimi“.

Questa pausa di una settimana, in ogni caso, permette ai fan di recuperare uno o più episodi non visti. Dopo aver esaminato la programmazione degli episodi condivisa dall’insider, possiamo aspettarci che la storia di Kuma si concluda con l’episodio 1136 per poi riprendere con gli eventi di Egghead.