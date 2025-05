One Piece: l’animatore di Jujutsu Kaisen affronta un grande problema dell’anime

L’anime di One Piece ha avuto un ottimo successo da quando è tornato con la seconda parte dell’arco di Egghead. Il tutto riscosso con episodi e sequenze d’azione splendidi e fluidi come aveva fatto nella prima parte. Sebbene tutto sia per lo più fantastico, c’è ancora un problema che persiste e che infastidisce i fan. Questo problema affligge l’anime da molti anni ormai e, purtroppo, non sembra destinato a scomparire presto, a meno che non intervengano importanti cambiamenti.

L’episodio 1125 di One Piece ha visto l’attesissimo scontro tra l’ammiraglio Kizaru e il protagonista, Rufy. Lo scontro è senza dubbio una delle sequenze animate meglio riuscite e non sorprende che l’episodio sia diventato virale. Mentre i fan hanno elogiato lo staff per la qualità dell’episodio, gli effetti sonori dello scontro, però, sono stati pesantemente criticati. Questo ha portato a discussioni circa come questo problema abbia influenzato negativamente l’esperienza. Questo ha persino portato Sota Shigetsugu, un prolifico animatore giapponese, uno dei migliori di Jujutsu Kaisen e direttore d’azione del film Chainsaw Man Reze, a criticare la Toei per gli effetti sonori.

Nel tweet ora cancellato, Sota, che su X si chiama Hone_Hone, ha affermato che la Toei Animation dovrebbe licenziare immediatamente il team degli effetti sonori e che il lavoro svolto era stato molto poco professionale. Sebbene si trattasse di un’affermazione decisamente dura, il messaggio è stato condiviso da molti fan e il tweet è diventato virale. Gli effetti sonori di One Piece sono noti per la loro pessima qualità, ma sembra che siano peggiorati nel corso degli anni. Esattamente dalla saga di Wano, il che è un vero peccato considerando il forte aumento del valore di produzione dell’anime durante quell’arco narrativo.

Gli effetti sonori sono gli stessi utilizzati fin dall’inizio dell’anime, ovvero più di 2 decenni fa. Non ci sarebbero problemi se fossero di buona qualità, purtroppo non lo sono. Questo quindi porta a rovinare l’esperienza immersiva della serie televisiva, che è però visivamente impeccabile. Tra i toni estremamente acuti e gli effetti sonori fuori tempo, gli effetti sonori dell’anime presenta molti difetti che non rendono giustizia alle scene di combattimento.

La serie ha comunque dei problemi tecnici, come il ritmo controverso e le animazioni a volte poco brillanti, ma non si può fare a meno di questi. Tuttavia, gli effetti sonori sono un aspetto che può essere sicuramente risolto. Aggiornando il tutto con nuovi effetti e rifinendo quelli vecchi, i combattimenti della serie si possono migliorare e rendere per gli spettatori quella che si può definire un’esperienza fantastica.