One Piece: la verità sul Secolo del Grande Vuoto rimarrà inesplorata?

Il Secolo del Grande Vuoto è senza dubbio uno dei misteri più importanti di One Piece, di cui i fan hanno avuto modo di scoprire alcuni dettagli in modo sparso. Nonostante eventi recenti come il messaggio postumo di Vegapunk durante l’Arco di Egghead e gli antichi testi e il murale di Harley di Elbaf abbiano fornito ulteriori indizi ai fan, si può affermare con certezza che il manga è ancora lontano dallo svelare la verità.

L’Arco di Egghead, tuttavia, ha introdotto un barlume di speranza in questo senso, rivelando che la ricerca di Ohara sui Poneglyph era stata salvata e custodita a Elbaf. Tuttavia, l’ultimo capitolo di One Piece suggerisce che i fan potrebbero rimanere a secco di informazioni sul Secolo del Grande Vuoto. Nel capitolo 1147 di One Piece, St. Sommers rivela finalmente il vero obiettivo dei Cavalieri Divini dietro il rapimento dei bambini giganti. Li dichiara ostaggi e minaccia di ucciderli uno a uno a meno che i Giganti non distruggano le scuole e le biblioteche dell’isola e giurino fedeltà al Governo Mondiale. Tra questi, anche la Biblioteca del Gufo, che attualmente custodisce i libri che Saul ha riportato da Ohara. Se il piano dei Cavalieri Divini dovesse avere successo, la ricerca di Ohara potrebbe andare perduta ancora una volta, questa volta per sempre, privando quindi ai fan la migliore possibilità di approfondire la conoscenza del Secolo del Grande Vuoto tramite Robin.

Per molto tempo, le informazioni rivelate durante il flashback di Ohara hanno rappresentato l’unica conoscenza dei fan sul Secolo del Vuoto. E l’arco di Egghead ha aggiunto un po’ più di contesto grazie a Vegapunk, le cui conoscenze si basavano comunque in gran parte sulla ricerca di Ohara. Quindi le loro scoperte sono ancora la migliore risorsa possibile per Robin e i fan per approfondire la conoscenza del Secolo del Grande Vuoto.

Sebbene Robin abbia trascorso finora un po’ di tempo nella Biblioteca del Gufo su Elbaf, è molto improbabile che abbia trovato il tempo di esaminare attentamente tutte le scoperte di Ohara. Certo, dato lo sforzo narrativo per riportare in gioco la ricerca di Ohara, sembra improbabile che One Piece affossi ogni potenziale rivelazione importante; tuttavia, allo stato attuale delle cose su Elbaf, nulla sembra al sicuro con i Cavalieri Divini. Il che significa che il più grande mistero di One Piece potrebbe benissimo rimanere completamente inesplorato per un po’ più a lungo.

Quello che però questo scenario bellico potrà permette a Robin, è di combattere per Ohara, cosa che non ha potuto fare da bambina.