One Piece: la seconda stagione del live-action cambierà l’origine di due personaggi

La seconda stagione del live-action di One Piece è tra i progetti più attesi di Netflix e pare che i nuovi episodi stravolgeranno l’origine di due personaggi chiave.

La seconda stagione del live-action si concentrerà su nuovi archi narrativi che vedranno la ciurma dei Cappelli di Paglia superare la Rotta Maggiore.

Da questo punto in poi i mari saranno più insidiosi ma prima Rufy e la sua ciurma dovranno affrontare la Reverse Mountain, ossia una montagna che si trova in un punto in cui i quattro mari si incontrano, ed è uno dei due ingressi noti per la Rotta Maggiore.

Nell’ultimo teaser, Netflix ha rivelato le prime immagini di Crocus, interpretato da Clive Russell, e di Lovoon, la tanto amata balena.

L’incontro tra la ciurma di Rufy, Crocus e la gigantesca balena Lovoon rappresenta un momento memorabile. Nel manga e nell’anime, la balena ingoia la nave dei Cappelli di Paglia e all’interno dello stomaco della balena incontrano Crocus, che vive dentro di lui.

Tuttavia, l’ultimo teaser suggerisce un cambiamento nella situazione abitativa di Crocus.

Nell’anime e manga di One Piece, la ciurma di Cappello di Paglia incontra il vecchio Crocus, che vive all’interno di Lovoon, su un piccolo frammento di isola che galleggia all’interno dello stomaco della balena.

Questo concetto è naturalmente assurdo, eppure l’origine dietro di esso è profondamente simbolica.

Lovoon gira intorno alla Reverse Mountain, in attesa di qualcuno, mentre Crocus rimane con la balena per dolore e affetto.

Sebbene l’idea di lui che viva all’interno di una balena possa sembrare bizzarra, questo porta il loro legame a un livello estremamente profondo.

Tuttavia, sembra che questo cambierà nell’imminente seconda stagione del live-action di One Piece.

Infatti i primi scatti dietro le quinte condivisi, mostrano Crocus e la Ciurma di Cappello di Paglia fuori dalla sua casa ed è chiaro che non si trovi all’interno di Lovoon, ma piuttosto sulla terraferma.

Probabilmente Netflix si è trova costretta ad apportare questo cambiamento, ma, l’essenza di One Piece risiede nel suo fascino fantastico e insensato piuttosto che nel realismo, e questo cambiamento potrebbe non piacere ai fan di lunga data della serie.

Potrebbero esserci ragioni pratiche dietro la decisione di Netflix e, sebbene possa non sembrare una modifica importante, rischia di perdere la profondità simbolica dell’originale.