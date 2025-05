One Piece: Joe Manganiello apre a una possibile terza stagione del live-action?

La seconda stagione del live-action di One Piece è molto attesa dai fan, e alcuni stanno già pensando addirittura a una terza stagione. Questa fetta di appassionati sarà felice di scoprire che Joe Manganiello ha anticipato che i lavori per la prossima stagione potrebbero iniziare molto presto. La seconda stagione della serie live-action di One Piece è attualmente in lavorazione, ma Netflix non ha ancora rivelato la data di uscita.

Ad avere un’idea più precisa sui piani di Netflix sono proprio coloro che sono direttamente coinvolti nel progetto. Infatti, Joe Manganiello ha recentemente condiviso un aggiornamento sulla terza stagione del live-action.

In una recente intervista con Cinemablend, l’attore che interpreterà Sir Crocodile ha affermato che non solo è prevista una pausa tra le riprese della seconda e della terza stagione, ma ha anche rivelato che tornerà successivamente quest’anno per lavorare alla prossima parte della storia. Di seguito riportiamo le sue parole:

“Ci siamo presi una pausa tra la seconda e la terza stagione, quindi sì, tornerò più avanti quest’anno e lavoreremo alla prossima parte della storia. Questo è tutto ciò che potevo dire”, ha detto Manganiello parlando del futuro di One Piece. Chiaramente, Netflix non ha ancora confermato ufficialmente una terza stagione, ma i creatori della serie sono stati piuttosto aperti sulla possibilità di una continuazione. Anche Mackenyu, interprete di Roronoa Zoro, aveva anticipato le riprese della terza stagione in una recente intervista.

L’anticipazione di Manganiello è particolarmente entusiasmante, poiché sembra che le riprese per la nuova stagione inizieranno entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda la seconda stagione, al momento non c’è ancora una data di uscita, ma è molto probabile che i nuovi episodi saranno rilasciati entro l’inizio del prossimo anno.

Netflix, inoltre, si sta preparando a svelare presto maggiori dettagli sulla seconda stagione di One Piece, in vista dell’importante evento TUDUM, previsto per il 31 maggio. La piattaforma sta cercando di mantenere il riserbo, ma ci sono ancora molti dettagli che i fan vogliono scoprire, come la finestra di uscita, nuove immagini o filmati promozionali su alcuni personaggi.

La seconda stagione di One Piece adatterà gli archi narrativi di Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island con i suoi nuovi episodi. Sarà invece la terza stagione ad approfondire il tanto amato arco di Alabasta, che metterà Crocodile al centro dei riflettori.