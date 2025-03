One Piece: Joe Manganiello ha parlato con Oda per il ruolo di Crocodile

La seconda stagione del live-action di One Piece è in lavorazione e pare che l’attore Joe Manganiello abbia parlato con Eiichiro Oda per interpretare il ruolo di Sir Crocodile. La serie live-action di One Piece è uno degli adattamenti anime-live-action più apprezzati dai fan, quindi non c’è da stupirsi che ci sia molta attesa e pressione sulla prossima stagione affinché riconfermi il successo della prima.

Joe Manganiello è ufficialmente entrato a far parte del cast di One Piece come Sir Crocodile nella seconda stagione ed è uno dei primi grandi villain del franchise tutt’ora in circolazione anche nel manga. E per tutto il tempo che i fan hanno visto Crocodile in azione sia nell’anime che nel manga, ci sono molti misteri che lo caratterizzano. È qualcosa di cui Manganiello era preoccupato, come ha menzionato in una recente intervista con Parade riguardo il confrontarsi con Eiichiro Oda per ottenere maggiori dettagli sul passato di Crocodile.

Manganiello ha notato come si stava adattando al mondo di One Piece mentre si univa alla seconda stagione e cercava di farsi un’idea del suo personaggio: “Io sono Crocodile a cui manca un braccio. E ci sono altri personaggi a cui mancano gli arti. E hanno cose in comune con il motivo per cui mancano quegli arti. E così mi ha fatto pensare come abbia fatto a perderlo“. Con questa domanda in mente, Manganiello, ha parlato con Oda per avere il pensiero del mangaka su varie cose che non sono state ancora rivelate sul personaggio.

“Ci sono cose che non sono state spiegate sul personaggio né nel manga né nell’anime, e ho avuto l’opportunità di parlare con Oda dei miei pensieri. Ad esempio da dove provenisse la sua cicatrice, su come è avvenuta la perdita dell’arto e su come è stato sostituito l’uncino, sulla sua nuova scelta di professione come proprietario di un casinò e boss della mafia piuttosto che pirata. E anche il Frutto del Diavolo“, ha continuato Manganiello.

“Devo dare vita a un personaggio tridimensionale in cui tutte queste cose hanno una storia passata. C’è un peso di questo che il personaggio si porta dietro. Voglio rendere omaggio agli oltre 1300 episodi dell’anime che i giapponesi e i fan di tutto il mondo amano. Quindi rendo omaggio anche a loro attraverso la mia interpretazione. Ho scelto il momento giusto ed è stato semplicemente fantastico“.

Per coloro che potrebbero essere stati preoccupati, è chiaro che Manganiello sta davvero cercando di capire chi sia Crocodile in un modo che persino One Piece stesso non ha ancora avuto il tempo di esplorare.