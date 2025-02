One Piece: il volume 111 svela lo schema dei colori di Loki

Il manga di One Piece è pronto a pubblicare il volume 111 il 4 marzo 2025. Intitolato “Avvenutura a Elbaf”, il volume coprirà i capitoli dal 1122 al 1133. La caotica battaglia a Egghead cala il sipario mentre l’equipaggio si dirige verso Elbaf. Dopo una breve separazione nella “Terra degli Dei”, l’equipaggio si riunisce ed è pronto per la sua nuova avventura. Come al solito, i fan possono aspettarsi una rubrica di domande e risposte SBS.

Oltre a questo, ogni volume contiene anche bellissime copertine. Oda è noto per includere più personaggi nelle copertine, spesso dando loro colori e design vivaci. La copertina include Loki, il principe maledetto di Elbaf, poiché farà il suo debutto in questo volume. Il design del personaggio di Loki è già stato elogiato dai fan. Tuttavia, nessuno si aspettava che Oda colorassi i suoi capelli di rosa e viola. L’uomo è stato demonizzato dai Giganti sin dal suo debutto. Quindi, è senza precedenti che finisca per apparire così adorabile con questa nuova combinazione di colori. A parte Loki, i membri dell’equipaggio sfoggiano i loro incredibili outifit di Elbaf, con i loro colori distintivi.

Mentre Loki è stato menzionato nell’arco di Whole Cake Island come l’ex fidanzato di Lola, il capitolo 1130 di One Piece lo presenta correttamente. È il principe maledetto del regno più forte del mondo, che sta scontando la condanna per aver ucciso suo padre. Fin dalla sua nascita, Loki ha causato ogni genere di guai ai Giganti. Tuttavia, non hanno potuto più tollerarlo quando ha ucciso il loro amato Re Harald per un leggendario frutto del diavolo. Rufy percepisce la presenza di Loki e lo incontra negli Inferi.

La loro conversazione porta alla luce Shanks, il modello di Rufy fin dall’infanzia. Loki promette di raccontare tutto al giovane Imperatore su Shanks a una condizione: deve liberarlo dalle sue catene. Quindi, Rufy si fida completamente del criminale ed è già in viaggio per aiutarlo. È chiaro che Loki sarà presto libero e avrà uno scopo importante nell’arco narrativo. Considerando che ha rifiutato l’offerta di diventare un Cavaliere Sacro, Loki non sembra necessariamente malvagio. Tuttavia, la storia deve ancora fare più luce su questo nuovo personaggio.

Fonte – Comicbook