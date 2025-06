One Piece: il passato di Kuma si svela ancora nella nuova visual

Captain America Brave New World è ora disponibile anche in home video. Diretto da Julius Onah, viene pubblicato in DVD, Blu-Ray, 4K (BD 4K + BD HD) e in un’imperdibile Steelbook 4K (BD 4K + BD HD). Con un’esclusiva card da collezione disponibile in ogni formato e tantissimi contenuti speciali nell’edizione BD, tra cui scene [' ]