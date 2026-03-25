One Piece: il membro più sottovalutato dei Cappelli di Paglia risveglia il suo potere?

L’arco di Elbaf di One Piece si trova attualmente in una fase cruciale, dopo che i Cappelli di Paglia hanno finalmente messo piede sull’isola dei Giganti. Infatti questo evento combacia con l’inizio degli attacchi sull’isola del Cavalieri Divini, che hanno l’obiettivo di distruggerla. Per farlo hanno preso in ostaggio i bambini per costringere i Giganti alla resa. Tuttavia, la situazione è precipitata quando Im ha preso il controllo del corpo di Gunko, trasformando diversi Giganti in marionette senza volontà.

Elbaph è stata una nazione pacifica sin dal regno del loro amato Re Harald, che si è impegnato affinché la nazione si sviluppasse attraverso la conoscenza e l’istruzione piuttosto che con la forza bruta. Sfortunatamente, i poteri di Im stanno costringendo i Giganti a distruggere la stessa casa che hanno giurato di proteggere. I Pirati di Cappello di Paglia sono al centro del campo di battaglia, facendo tutto il possibile, e Chopper gioca un ruolo cruciale nel salvataggio dei Giganti.

Mentre Rufy e Loki si dirigono verso Im, Chopper sta combattendo contro i Giganti trasformati in marionette. Data la gravità della situazione, il medico dei Cappelli di Paglia sta usando la sua forma più potente di sempre. Tuttavia, non si rende nemmeno conto che non appena entra in contatto diretto con uno di loro, il Gigante torna alla normalità. Questo sembra avere a che fare con la sua abilità piuttosto che con una semplice coincidenza. Una delle abilità più comuni del risveglio di un Frutto del Diavolo è quella di influenzare l’ambiente circostante, sebbene sia più comune nel tipo Paramisha. Ad esempio, Rufy non solo può allungare il proprio corpo come la gomma, ma anche l’ambiente intorno a lui si trasforma in gomma.

Inoltre, come condiviso da DawnStussy, una fan traduttrice e teorica di One Piece, su X, la rubrica SBS del Volume 20 ha rivelato un’importante informazione sul Frutto del Diavolo di Chopper. Oda ne fornisce una spiegazione dicendo che il fatto che Chopper possa diventare umano, può significare raggiungere la maturità o recuperare la propria sanità mentale, lasciando intendere che una persona diventa veramente umana.

Questo implica che il motivo per cui quei Giganti hanno recuperato la sanità mentale potrebbe essere che il Frutto del Diavolo di Chopper li ha portati a sfuggire al controllo di Im. Non si sa molto sui risvegli dei Frutti del Diavolo, soprattutto quelli di tipo Zoo Zoo.