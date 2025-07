One Piece: il manga svela perché Loki è sempre bendato

Uno dei maggiori pregi di One Piece è l’approfondimento di determinati personaggi esplorando il loro passato. Ogni arco narrativo si concentra non solo sui combattimenti, ma anche su imperdibili flashback. Ad esempio l’arco di Egghead ha svelato il passato di Kuma, considerato da molti fan come il più straziante mai visti nella serie. Lo stesso è accaduto nell’arco di Elbaf, che si è concentrato sul racconto del passato di Re Harald, la cui tragica morte è misteriosamente attribuita a suo figlio, Loki, il Principe Maledetto.

Loki fuggì dall’isola ma fu catturato da Shank e prima dell’arrivo di Rufy, è sempre rimasto incatenato negli Inferi. Nonostante Loki venga rappresentato come un antagonista, One Piece ha continuato a lasciar trapelare la sua innocenza fino a quando non è stata confermata nel capitolo 1152 di One Piece. Loki e Jarul, gli unici sopravvissuti all’incidente di 14 anni prima, hanno assistito all’impalamento di Harald da parte dei soldati. La verità dietro l’accaduto rimane ancora sconosciuta, ma la storia si concentra invece su un altro flashback, incentrato sulla giovinezza di Harald e sulla nascita dei suoi figli. In questo modo il manga rivela molto di più su Loki e sul suo sfortunato destino.

Durante i suoi viaggi, Harald si innamorò di Ida, una gigantessa popolana, e da lei ebbe un figlio. Non poté sposarla a causa della differenza di status sociale e quindi sposò Estrid, una donna di nobile stirpe, che diede alla luce Loki. Tuttavia, le crollò il mondo addosso dopo aver visto gli occhi di suo figlio, simili a quelli dei serpenti. Estrid si rifiutò di tenerlo in braccio e ordinò ai servi di gettarlo negli inferi. Loki fu crudelmente abbandonato fin dal momento della nascita.

Estrid studiò la Geomanzia, l’arte della divinazione, e credeva in cose come il destino e le profezie. Dopo aver visto Loki, si rifiutò di credere che un mostro maledetto fosse uscito dal suo grembo e alla fine si ammalò gravemente. Nel suo stato di debolezza, continuò a temere suo figlio, poiché le era stato predetto ancor prima della sua nascita che sarebbe stato lui a uccidere il proorio padre, Re Harald. La notizia della cattiva salute della Regina si diffuse nel regno e tutte le disgrazie furono attribuite al Principe Maledetto. Per tutto questo tempo, Harald era impegnato con le questioni diplomatiche e non aveva tempo per la sua famiglia.

Il Capitolo 1153 non conferma esplicitamente il motivo per cui Loki porta sempre una benda sugli occhi, ma è probabile cheo faccia per evitare pregiudizi inutili o di mettere le persone a disagio. Il motivo per cui gli occhi di Loki abbiano quell’aspetto potrebbe essere associato agli Antichi Giganti, considerando quanto il loro aspetto sia in qualche modo demoniaco, soprattutto per le loro dimensioni imponenti e le corna.

Harald aveva già riportato ferite mortali quando Loki e Jarul entrarono nella Sala del Trono. Furono entrambi convocati dal Re ed entrarono insieme nel castello, ignari della tragedia che si sarebbe abbattuta su Elbaf. I responsabili dell’incidente di quattordici anni prima rimangono ancora sconosciuti, ma potrebbero essere collegati al Governo Mondiale. Un uomo misterioso trovò il leggendario Frutto del Diavolo, che Loki consumò dopo l’incidente. Nonostante è chiaro se sia stato lui stesso a prendersi la colpa o se sia stato incale dinamiche dell’accaduto siano molto confuse, l’intero regno crede che Loki abbia ucciso suo padre per il Frutto del Diavolo.