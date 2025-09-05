One Piece: il manga svela la tragica fine di un’incredibile rivalità

Il manga di One Piece sta proseguendo con gli eventi dell’arco narrativo di Elbaf, nello specifico la storia del passato di Re Harald. La prima cosa che i lettori hanno saputo di questo personaggio, è stata la sua misteriosa morte avvenuta 14 anni prima dell’arrivo della ciurma di Rufy sull’isola dei Giganti. Eiichiro Oda, però, in questo flashback non si concentra solo su Harald ma anche sul viaggio di Rocks D. Xebec che lo ha portato a stringere un rapporto di rivalità con il Gigante Guerriero, conclusosi tragicamente.

Prima di questo arco, i fan non conoscevano nemmeno l’aspetto di Rocks ma era solo questione di tempo. Infatti Eiichiro Oda ha finalmente iniziato ad approfondire la storia di questo pirata leggendario, rivelando il suo aspetto e il suo legame con Barbanera e la conoscenza decennale con Harald. Quest’ultimo, però ha finito per tradirlo accettando la richiesta del Governo Mondiale di ucciderlo.

Harald ha fatto tutto ciò che era in suo potere per rompere gli stereotipi del suo popolo. Per secoli, data la loro altezza e i loro poteri intimidatori, erano temuti dagli umani, rendendo impossibile ogni forma di collaborazione che ha costretto Elbaf a non progredire nel corso degli anni. Quindi Harald, che voleva in tutti i modi cambiare questa situazione, cercò in tutti i modi di affiliarsi al Governo Mondiale che a sua volta prometteva pace e diplomazia all’interno del paese. Soprattutto avrebbe contribuito a evitare uno scenario in cui i Giganti sarebbero stati costretti a servire il Governo Mondiale come semplici soldati.

Nel frattempo, Rocks, che si era fatto un nome, era diventato così potente da conquistare Marijoa e i suoi poteri erano secondi solo a quelli di Harald all’epoca. Quindi il Governo, facendo leva sugli obiettivi di Harald, lo costrinse a uccidere Rocks promettendogli quello che desiderava raggiungere.

Come è nata la loro rivalità? Rocks aveva incontrato Harald durante l’incidente del Reverie, dove rapì cinque Re nella speranza di raggiungere un accordo con Im, senza avere successo. Così, Rocks cercò di fuggire Marijoa e per farlo uccise un ammiraglio per poi scontrarsi con Harald, anche lui presente sulla scena. La loro forza devastante spazzò via chiunque si trovasse nel raggio di cinque chilometri. Rocks fu immediatamente colpito dalla forza di Harald e andò a cercarlo poco dopo il loro primo incontro.

All’epoca, Rocks era già un ricercato e aveva bisogno di Harald nel suo equipaggio per eliminare Marijoa. Considerata la sua posizione, Harald poteva solo rifiutare, ma Rocks provò a insistere nella speranza di fargli cambiare idea, e lo fece visitando Elbaf per oltre un decennio.

La loro amicizia era strana, ma Harald apprezzava la compagnia di Rocks, considerando che avrebbe potuto impedire al pirata di entrare sull’isola, ma non ci aveva mai provato. Durante il loro scontro nel Capitolo 1158, Harald era visibilmente turbato dalla sua situazione, ma l’unica scelta che aveva era di tradire il suo amico e rivale per dare al suo popolo un futuro migliore.