One Piece: il manga svela i motivi su una decisione controversa di Garp

L’incidente di God Valley ha avuto un impatto significativo sugli sviluppi della trama di One Piece, alterando gli equilibri di potere. Inoltre, ha permesso a determinati personaggi di guadagnarsi una fama importante come è accaduto con Garp, conosciuto tra le generazioni di nuovi pirati e marinai come l’Eroe della Marina. Tuttavia l’ultimo retroscena dell’Arco di Elbaf di One Piece ha svelato il pesante fardello che il nonno di Rufy porta insieme alla sua fama. Fin dalla Summit War Saga di One Piece, Garp è stato un personaggio controverso. Nonostante il suo odio verso il Governo Mondiale, i Draghi Celesti e persino la Marina, è leale ai suoi doveri. Molti fan criticano le sue azioni perché non adotta misure drastiche per apportare un cambiamento come ha fatto suo figlio Monkey D. Dragon.

Tuttavia, c’è anche chi crede che la permanenza di Garp nella Marina sia in realtà un bene. Indipendentemente dall’impatto che ha avuto nel corso dei decenni della sua carriera, resta il fatto che la ragione principale per cui Garp è amato come l’Eroe della Marina è legata a ciò che è accaduto diversi decenni fa. Nell’ultimo capitolo 1166, la Marina ha cambiato l’intera narrazione dell’incidente e attribuito tutto il merito della sconfitta di Xebec a Garp. Tuttavia, nonostante la sua insoddisfazione, Garp ha comunque deciso di continuare a lavorare come Vice Ammiraglio.

Dopo l’incidente, Garp ha scoperto come il Governo Mondiale lo abbia messo su un piedistallo, cancellando ogni traccia di ciò che era realmente accaduto a God Valley. Con Sengoku, il nonno di Rufy ha avuto un’accesa discussione dichiarando che aveva molto da proteggere pur mantenendo la sua posizione di Vice Ammiraglio. Sebbene sia vero che qualcuno del suo calibro può facilmente diventare Ammiraglio o persino Ammiraglio della Flotta, Garp non ha mai accettato alcuna promozione dopo essere diventato Vice Ammiraglio. Un altro motivo che sta alla base della sua decisione, è il suo odio per i Nobili Mondiali. Infatti ricoprire la posizione di Ammiraglio o una di grado superiore porta inevitabilmente a dover servire direttamente i Nobili corrotti.

Inoltre durante i decenni trascorsi come Ufficiale della Marina, Garp ha cresciuto la generazione successiva, poiché era l’unico modo in cui pensava di poter cambiare le cose. L’ultimo capitolo racconta anche di come Garp e Dragon abbiano litigato perché quest’ultimo era così devastato dalla tragedia di God Valley da non poter più rimanere nella Marina. Di conseguenza il padre di Rufy venne imprigionato per insubordinazione durante l’incidente e Garp lo liberò, ma da allora le loro vite cambiarono, scegliendo strade diverse.