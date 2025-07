One Piece 1155: in che modo Garp e Roger hanno sconfitto i Pirati Rocks?

Dopo aver svelato per la prima volta l’aspetto di Rocks D. Xebec, il capitolo 1155 di One Piece si addentra più a fondo in questo enigmatico personaggio, svelando numerosi dettagli su di lui e sulle sue ambizioni. Inoltre, il capitolo fa luce sulla leggendaria formazione dei Pirati di Rocks che vedeva figure come Barabianca, Kaido, Big Mom e Shiki.

Il capitolo 1155 di One Piece rivela che Rocks reclutava membri della sua ciurma attraverso il Davy Back Fight, un gioco in cui le ciurme pirata competono per reclamare membri dalla fazione perdente. Questo implica che Rocks potrebbe aver persino sfidato e sconfitto il futuro Barbabianca, consolidando ulteriormente il suo status di probabile pirata più forte mai esistito. La sua capacità di infiltrarsi nella camera segreta di Marijoa, uccidere un ammiraglio e uscirne indenne non fa che accrescere la sua leggendaria forza ineguagliabile. Con un tale potere e un equipaggio di quel calibro, sembra quasi impossibile immaginare una sua sconfitta, persino con la forza combinata di Gol D. Roger e Monkey D. Garp. Tuttavia, l’ultimo capitolo include anche un dettaglio cruciale che suggerisce come Rocks potrebbe essere stato sconfitto.

Rocks tenta di reclutare il gigantesco Re Harald nel suo equipaggio, che rifiuta e avverte coloro che sono legati a Rocks che seguirlo li porterà alla rovina. La reazione immediata dell’equipaggio rende chiaro che non stanno seguendo Rocks per lealtà, ma piuttosto per trarre profitto dai suoi grandi piani. Considerando che quasi ogni membro dell’equipaggio è stato sconfitto durante la Battaglia di Davy Back, è del tutto plausibile che i membri principali dell’equipaggio non gli siano mai stati veramente leali. Come capitano di un gruppo così instabile, il punto di forza di Rocks era anche la sua più grande debolezza, data la sua slealtà. Questo suggerisce che durante il suo confronto con Roger e Garp nell’incidente di God Valley, Rocks avrebbe potuto prevalere con il supporto del suo equipaggio, ma il tradimento interno è probabilmente diventato il fattore chiave della sua sconfitta.

Qualsiasi membro dell’equipaggio avrebbe potuto tradire Rocks, ma è molto probabile che un preciso membro dell’equipaggio fosse spinto a farlo più degli altri. Si tratta di Wang Zhi, che governò l’Isola dei Pirati dopo la caduta di Rocks e probabilmente decise di tradire il suo capitano per raggiungere questo obiettivo, pugnalandolo alle spalle. Altrimenti, considerando la schiacciante potenza dei Pirati Rocks, persino l’alleanza tra Roger e Garp, avrebbero corso il rischio di cadere in battaglia o di spuntarla ma con perdite devastanti.