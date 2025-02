One Piece: il manga potrebbe svelare il mistero su Urano

Come ci si aspettava l’arco di Elbaf di One Piece si sta rivelando estremamente emozionante, e gli sviluppi dei capitoli più recenti potrebbero aver svelato il mistero sull’arma ancestrale nota come Urano. Il murale di Elbaf appena rivelato è pieno di easter egg e piccoli dettagli interessanti che, insieme ai testi di Harley sui tre mondi, possono essere interpretati in molti modi per spiegare i più grandi misteri di One Piece. Una delle parti del murale potrebbe aver rivelato il vero scopo di Urano, e non è niente che i fan si aspetterebbero.

Uno dei misteri più intriganti che circondano l’arma ancestrale Urano è il buco gigante che lascia dietro di sé dopo essere stato utilizzato. Questo fenomeno sconcertante è stato osservato per la prima volta nel capitolo 1089 dopo la distruzione di Lulusia per ordine di Im e del Governo Mondiale con Vegapunk che atteverso il suo messaggio ha confermato che l’arma utilizzata fosse Urano. Ciò ha sollevato interessanti speculazioni sul buco simile e inspiegabile nel mare di Enies Lobby, con molti che si sono chiesti se anche quello fosse il risultato dell’utilizzo di Urano. Detto questo, il murale di Elbaf anticipa che questo profondo vuoto lasciato da Urano potrebbe in realtà essere parte del suo scopo previsto.

Nel murale di Jewel Tree Adam rivelato nel capitolo 1138 di One Piece, la parte del murale che si presume rappresenti il ​​Primo Mondo mostra persone, presumibilmente gli schiavi menzionati in Harley che si dirigono nella terra tramite un congegno simile a un nastro trasportatore per raccogliere una sorta di luce o fuoco. I testi di Harley che descrivono il Primo Mondo menzionano in particolare un tipo di fuoco “dentro la terra” che potrebbe essere proprio la cosa che le figure nel murale stanno raccogliendo.

Le ombre su entrambi i lati dipingono ulteriormente questa parte del murale come una specie di miniera o addirittura una piattaforma in mare, visto che il lato sinistro presenta persino una grande nave molto simile alla Noah. Non molto più in alto, il murale mostra anche una nave volante come la Maxim di Enel che spara un fulmine, il che implica che questa nave volante potrebbe essere la stessa Arma Ancestrale Urano che ha attaccato in modo simile Lulusia con raggi di luce dal cielo nel Capitolo 1060.

Se così fosse, è possibile che in passato Urano non fosse usata per spazzare via civiltà ma specificamente per creare questi buchi profondi allo scopo di raccogliere questo “fuoco”. Questo fuoco all’interno della terra potrebbe essere stata la misteriosa antica fonte di energia utilizzata durante il Secolo del Vuoto che nemmeno Vegapunk è riuscito a replicare. L’uso sconsiderato di quest’arma, come ha spiegato Vegapunk nella sua trasmissione, è ciò che ha causato la quasi completa immersione del mondo di One Piece durante il Secolo del Grande Vuoto.

Questa sete di energia apparentemente illimitata senza riguardo per le conseguenze sull’ambiente potrebbe essere la chiave per scoprire il vero motivo per cui il mondo è stato distrutto durante il Primo Mondo.

