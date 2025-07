One Piece: il manga potrebbe aver rivelato i creatori di un’Arma Ancestrale

One Piece presenta ancora tanti interrogativi senza risposta, e solo l’arco di Egghead ha svelato qualcosa sul Secolo del Grande Vuoto. Tuttavia ci sono ancora molte ombre e lo stesso si può dire per le misteriose Armi Ancestrali. L’Arco di Egghead ha dimostrato quanto siano devastanti queste armi attraverso il messaggio finale di Vegapunk, il quale ha specificato che sono la causa dell’affondamento di metà del mondo di One Piece. Nel corso degli anni, One Piece ha svelato ognuna delle Armi Ancestrali presenti. Tuttavia solo l’identità di un’ arma non è confermata anche se il manga potrebbe averne svelato i potenziali creatori.

Nel capitolo 1154 di One Piece, Jarul e Harald rivelano l’esistenza di un gruppo di carpentieri navali giganti armati di martello, noti come la banda Galleila. Si dice che la curiosa organizzazione fosse composta da oltre un centinaio di Giganti, tra cui i Giganti Antichi che ad un certo funto finirono imprigionati presumibilmente per mano del Governo Mondiale. Come suggerisce il nome, è molto probabile che questa banda di Galleila sia in realtà il punto di origine della Compagnia Galley-La di Water Seven. Quindi non è escluso che possa persino spiegare in che modo i progetti di Pluton siano finiti sull’isola dei carpentieri navali. In effetti, è possibile che questo gruppo di Giganti abbia non solo creato Pluton, ma anche un’altra nave molto importante.

Sebbene i due gruppi abbiano nomi diversi, foneticamente suonano quasi uguali. Questo rende molto probabile una connessione tra i due. È interessante notare che in giapponese le due parole si scrivono quasi allo stesso modo, tranne che per un carattere. One Piece ha già ingannato i fan altre volte, come nel caso di “Raftel” e “Laugh Tale“.

È logico che i Giganti di Galleila siano i creatori di Pluton per molteplici ragioni. La prima è che Pluton è stata descritta come una potente nave da guerra, e ha senso considerare responsabili di questa creazione un leggendario gruppo di costruttori navali Giganti. Inoltre proprio come gli Uomini Pesce possiedono Poseidon, i Giganti potrebbero aver posseduto Pluton, alimentando la possibilità dell’esistenza di uno schema che vedeva ogni razza principale in possesso di un’Arma Acestrale.

Ancora più importante, la Saga di Water Seven ha rivelato che il Governo Mondiale ha cercato di mettere le mani su Pluton per anni, e questo potrebbe spiegare perché il gruppo di Galleila sia stato catturato e imprigionato. Inoltre, come rivelato da Iceburg nel capitolo 344, Pluton era stata costruita un tempo su Water Seven ed è possibile che i progetti fossero stati affidati ai carpentieri navali dell’isola al momento della cattura di Galleila.

Per quanto riguarda il modo in cui Pluton sia finita infondo alle acque di Wano, probabilmente un Antico Giganti ha trasportato la nave da guerra in quel punto irraggiungibile, e questo, se confermato, spiegherebbe a sua volta la curiosa esistenza di Onigashima. Antichi Giganti come Oars sono stati precedentemente descritti come “trascinatori di continenti“, e non è troppo difficile immaginare che uno con un teschio grande come quello che caratterizza Onigashima possa trainare una nave da guerra come Pluton.