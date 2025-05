One Piece: il manga introduce un nuovo utilizzatore dell’Ambizione della Percezione

One Piece ha introdotto una vasta gamma di poteri tramite i suoi personaggi e l’ultimo è stato il risveglio deli Frutto del Diavolo di Rufy. Prima del Gear Fifth, un potere che ha colpito i fan per la sua unicità è quello della Percezione, introdotto per la prima volta nell’arco narrativo di Whole Cake Island. Si tratta di una forma estremamente avanzata dell’Ambizione della che permette ai pochi utilizzatori di vedere qualche secondo nel futuro, Dunque questa abilità consente di avere un grande controllo su qualsiasi battaglia. E il capitolo più recente di One Piece ha rivelato un nuovo utilizzatore dell’Ambizione della Percezione.

Il capitolo 1149 di One Piece conferma che anche Scopper Gaban controlla la Percezione, proprio come Katakuri, Rufy, Shanks e Kaido. Gaban utilizza chiaramente l’Ambizione della Percezione quando Gunko minaccia di uccidere Collun e Gaban vede chiaramente la spada di Gunko trafiggere e uccidere Collun prima che possa intercettarla. Questo conferma anche che Gaban ha usato il potere della Percezione contro Rufy e Zoro nel capitolo 1140, in cui aveva previsto il loro attacco.

Quando Rufy e Zoro avevano affrontato Scopper Gaban al Castello di Aurust per impossessarsi della chiave delle catene di Loki, l’ex pirata si era arreso misteriosamente proprio sul più bello. Diversi lettori avevano sospettato che Gaban fosse capace di usare questo potere dal luccichio nei suoi occhi e dall’onomatopea molto simile alle precedenti rappresentazioni della Percezione.

Tuttavia solo l’ultimo capitolo ha mostrato con chiarezza Gaban usare l’Ambizione della Percezione. Col senno di poi, ha senso che Gaban sia un utilizzatore di questo tipo di abilità, dato che ha saputo percepire l’avvicinarsi della Ciurma di Cappello di Paglia a Elbaf da chilometri di distanza all’inizio dell’arco narrativo. Questo dimostra che il suo livello dell’Ambizione della Percezione è incredibilmente avanzato, insieme a quello dell’Ambizione dell’armatura usato quando ha messo alla prova Rufy. Scopper Gaban, visto il suo passato e la sua fama tra le nuove generazioni, potrebbe avere un ruolo decisivo per la crescita ulteriore di Rufy.