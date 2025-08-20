One Piece: il manga anticipa la storia di un passato straziante

One Piece ha emozionato tutti i fan con la rivelazione del passato di Loki…

e, come se non bastasse, la serie ha anticipato un altro retroscena oscuro che potrebbe inaspettatamente riguardare Shakky.

L’arco narrativo di Elbaf di One Piece si immerge finalmente nella storia e nell’eredità di Rocks e della sua leggendaria ciurma, apparentemente indissolubilmente legata a Elbaf e al mistero dell’omicidio di Harald.

Gli ultimi capitoli hanno preparato il terreno per una potenziale grande rivelazione che include la presentazione di altri importanti pirati dell’epoca come Shakuyaku e gli splendidi Pirati Kuja.

Sebbene possa sembrare che il flashback dell’arco narrativo di Elbaf abbia perso di vista il suo obiettivo principale, Shakuyaku potrebbe presto diventare cruciale per la rivelazione di alcuni aspetti.

L’ultimo capitolo di One Piece accenna al fatto che Shakky potrebbe essere indirettamente responsabile dell’incidente di God Valley, che è dove potrebbe risiedere la tragedia segreta del suo personaggio.

Nel capitolo 1157 di One Piece, i fan apprendono che Shakky ha lasciato la carica di capitano dei Pirati Kuja per poi aprire un bar sull’Isola dei Pirati, diventando infine noto come il “tesoro insostituibile” dell’isola.

Il capitolo accenna anche al furto di questo tesoro, richiamando la curiosa interazione tra Kong e Garp durante il flashback di God Valley nell’arco narrativo di Egghead.

Considerando che la Gara della Caccia ai Nativi ha avuto luogo a God Valley e che Shakky era famosa per la sua bellezza, l’implicazione generale è che Shakky, proprio come Ginny, abbia catturato l’attenzione di un Drago Celeste per poi essere ridotta in schiavitù e costretta a diventare la moglie del Drago Celeste. Come schiava, Ginny probabilmente è stata in seguito portata a God Valley per partecipare alla gara.

Quindi, Roger e Rocks potrebbero essersi recati lì per salvare Shakky. La storia di Ginny è già una delle più strazianti mai narrate in One Piece, insieme a quella di Kuma. E considerando che i malfattori non sono altri che i Draghi Celesti, è facile dedurre che Ginny non sia stata l’unica a subire un simile destino.

In quanto ex imperatrice di Amazon Lily, la storia di Shakky, se vera, trarrebbe anche interessanti parallelismi con quella di Boa Hancock.

Aggiungerebbe anche ulteriore profondità e significato alla sua decisione di aprire il suo secondo bar a Sabaody, cosa che potrebbe aver fatto per salvare quanti più schiavi possibile dalla vendita ai Draghi Celesti nella casa d’aste sull’isola.

In ogni caso, One Piece potrebbe svelare molto presto la verità sul passato di Shakky.