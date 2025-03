One Piece: i poteri di Loki ricordano due villain chiave della serie

Da quando è stato introdotto in One Piece Loki è diventato uno dei personaggi più intriganti dell’arco narrativo di Elbaf e i fan muoiono dalla voglia di saperne di più sui suoi poteri. La sorprendente introduzione di Loki, legato al Jewel Tree Adam da enormi catene di pietra marina, lo ha reso ancora più intrigante e ora che Rufy lo ha praticamente liberato ha finalmente potuto dare un assaggio dei suoi incredibili poteri. Questi ricordano due inaspettati antagonisti di One Piece.

Il capitolo 1142 di One Piece vede Loki impugnare il suo martello Ragnir e colpire Jewel Tree Adam evocando un fulmine che poi innesca un incendio sul lato sud di Elbaf. Sebbene i fan lo sospettassero da un po’ di tempo, l’ultimo capitolo conferma che Loki ha effettivamente il potere di evocare e quindi di controllare i fulmini, ricordando due importanti villain di One Piece, ovvero Ener e Big Mom. Sebbene ci sia probabilmente molto di più da scoprire sulle abilità di Loki, la sola rivelazione dei poteri di Loki con i fulmini lo ha già predisposto al fallimento contro Rufy, il che suggerisce che potrebbe finire per commettere lo stesso esilarante errore di Ener e Big Mom.

Considerando che Loki ha ancora le caviglie incatenate, è improbabile che il fulmine evocato sia collegato ai suoi poteri del frutto del diavolo. Piuttosto, è chiaro dal modo in cui Loki colpisce l’albero con Ragnir, che è stato il martello piuttosto che il misterioso frutto del diavolo di Loki a evocare il fulmine che ha colpito l’albero antico di Elbaf. Ciò potrebbe potenzialmente suggerire che Ragnir possieda un frutto del diavolo, molto simile alla spada Cerberus di Shamrock, anche se è difficile dirlo con certezza poiché gli oggetti inanimati con i frutti del diavolo sono piuttosto rari in One Piece.

È interessante notare, tuttavia, che Ragnir renderebbe Loki più simile a Big Mom per come usava gli attacchi dei fulmini attraverso Zeus, una nube temporalesca animata dal suo frutto Soul-Soul. Ciò differenzia in qualche modo il nuovo personaggio di One Piece da Ener, che aveva mangiato un frutto del diavolo di tipo Rogia.

Fonte – Comicbook