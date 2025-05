One Piece: i leggendari Garp e Roger si scatenano su God Valley

Il mondo di One Piece è ricco di personaggi leggendari le cui gesta sono principalmente raccontate tramite i ricordi e i flashback. Il misterioso incidente di God Valley è uno di questi e l’anime, adattando il passato di Kuma, ha svelato inedite informazioni sull’incidente di God Valley tra cui una leggendaria battaglia dove l’ex Re dei Pirati e l’Eroe della Marina hanno unito le forze.

L’episodio 1130 di One Piece ha finalmente offerto ai fan un’approfondimento sul famoso incidente di God Valley, rivelando che l’isola aveva ospitato la crudele Caccia ai Nativi organizzata dai Draghi Celesti. Durante i “giochi”, Ginny attira i Pirati Rocks e i Pirati di Roger per attuare il piano di fuga studiato con Kuma e Ivankov. Questo permette ai fan di assistere a un breve scorcio sul periodo d’oro della generazione di Roger, il quale non solo era presenta ma si era alleato con Garp per contestare i Pirati Rocks.

L’unica volta in cui i fan hanno sentito parlare dell’Incidente di God Valley è stato quando Sengoku ne ha introdotto la vicenda nell’episodio 958. One Piece aveva rivelato per la prima volta la versione giovane di Garp, che, proprio in quell’evento, si era guadagnato il famoso titolo di Eroe della Marina. Sempre nell’episodio 958, Sengoku ha rivelato la natura dello scontro di God Valley che ha visto Garp e Roger unire le forze per sconfiggere i temibili Pirati Rocks.

Ma a parte Garp, la serie non aveva ancora rivelato la versione giovane di nessun altro personaggio, inclusi Roger e il suo equipaggio. Ed è questo il motivo per cui l’episodio 1130 ha entusiasmato così tanto i fan. Si può affermare che l’anime abbia centrato in pieno il design dei personaggi, soprattutto con Roger, che si vede per la prima volta senza i suoi caratteristici baffi. Purtroppo l’episodio 1130 di One Piece si interrompe senza offrire ai fan uno sguardo chiaro dell’aspetto di Xebec o della battaglia tra lui, Roger e Garp. One Piece ha ancora tanto da mostrare sia nel manga che nell’anime, quindi non resta che seguire con attenzione la Saga Finale, pronta a regalare tanti colpi di scena.