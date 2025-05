One Piece: l’anime svela i primi dettagli su God Valley

Uno dei momenti più attesi della seconda parte dell’arco di Egghead di One Piece è la straziante storia delle origini di Kuma, per questa ragione pochi si aspettavano un flashback che avrebbe portato all’incidente di God Valley. God Valley era un’isola del mare occidentale non affiliata al Governo Mondiale e la verità su ciò che accadde esattamente sull’isola 38 anni prima degli eventi attuali, è ancora un mistero. Tuttavia, l’arco Egghead di One Piece ha offerto ai fan un primo sguardo della misteriosa isola.

L’episodio 1129 di One Piece mostra agli spettatori una visione nuova e chiara dell’isola di God Valley, comprese le ambientazioni naturali, l’architettura e persino i suoi abitanti. Si tratta della prima vera apparizione dell’isola sul piccolo schermo in ben quattro anni. L’ultima apparizione della God Valley nell’anime di One Piece risale all’episodio 958, uscito a gennaio 2021, e anche allora i fan ne avevano avuto solo una visione poco chiara. Al contrario, l’episodio 1128 è molto più dettagliato e offre diversi dettagli inediti, come le navi della Marina che circondano l’isola e l’orribile caccia a poveri e innocenti indigeni dei Draghi Celesti.

Oltre a offrire una visione più approfondita dell’isola, l’arco narrativo di Egghead rivela anche più informazioni sul misterioso incidente di God Valley. L’ultimo episodio delinea un contesto più dettagliato su ciò che ha preceduto l’incidente, rivelando che God Valley è stata scelta come sede per una gara di caccia agli indigeni organizzata dai Draghi Celesti. Il motivo principale di questo evento disumano era legato al fatto che God Valley non era affiliata al Governo Mondiale ed era ricca di risorse.

Di conseguenza, tutti i cittadini di God Valley, incluso Kuma, dovevano essere cacciati come “conigli” o prede. Non è ancora chiaro come i Pirati Rocks e i Pirati di Roger siano stati coinvolti in questo crudele gioco organizzato dai Nobili Mondiali, ma i prossimi episodi faranno più chiarezza. A differenza di chi ha letto il manga, l’anime svelerà agli spettatori come Kuma sia riuscito a fuggire da una vera e propria carneficina e soprattutto grazie all’aiuto di chi.