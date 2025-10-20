One Piece: emergono i titoli degli episodi della seconda stagione del live-action

One Piece tornerà sul piccolo schermo con la seconda stagione del live-action e sarà visibile su Netflix il prossimo anno. Sono tanti gli appassionati che desiderano scoprire maggiori informazioni sul live-action e recentemente sono emersi i potenziali titoli di tutti i nuovi episodi che anticipano alcuni momenti importanti della nuova stagione. Il nome ufficiale della seconda stagione sarà One Piece Into the Grand Line e Netflix ha rivelato che Rufy e la Ciurma di Cappello di Paglia si dirigeranno verso la Rotta Maggiore.

La serie live-action di One Piece ha comunicato i titoli dei nuovi episodi al database della Writers Guild of America in vista dell’uscita della seconda stagione. Va messo in chiaro. tuttavia, che Netflix non ha dato alcuna conferma sui titoli anche se si allineano agli archi narrativi che il live-action adatterà, come confermato anche da Eiichiro Oda stesso.

Secondo il database WGA (Writers Guild of America), i titoli degli episodi di One Piece: Into the Grand Line sono i seguenti:

Grosso guaio a Little Garden

Cervi e delirio nel Regno di Drum

Buona caccia alle balene

Nami Deerest

Vergogna delle renne

L’inizio della fine

Metti la cera, togli la cera

Whisky Business

Eiichiro Oda aveva precedentemente confermato che la nuova stagione avrebbe adattato gli archi narrativi di Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island, tratti dal manga. Considerando questo aspetto e il materiale promozionale per questi archi narrativi, è probabile che i titoli degli episodi saranno confermati da Netflix ma l’ordine sarà sicuramente differente.

Se saranno confermati, allora significa che la seconda stagione di One Piece su Netflix avrà otto episodi esattamente come quelli della prima stagione. Questi titoli anticipano solo alcuni degli eventi più importanti della serie, e quindi la serie live-action darà spazio anche ai momenti apparentemente insignificanti che porteranno poi a portare a qualcosa di molto importante.

Ci saranno nuovi personaggi nella seconda stagione del live-action, e quello più atteso di tutti è senza dubbi Tony Tony Chopper. In base ai titoli rivelati ci sarà un episodio dedicato interamente al dottore dei Cappelli di Paglia.