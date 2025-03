One Piece: Elbaf potrebbe avere un eroe inaspettato

One Piece ha rivelato una svolta drastica negli ultimi capitoli dell’arco di Elbaf quando Rufy e Zoro hanno liberato Loki dalle catene. Noto come il “Principe Maledetto di Elbaf”, Loki è da sempre odiato dagli abitanti dell’isola in quanto provocava ogni genere di guaio. Tuttavia, la pazienza dei Giganti si è esaurita quando ha ucciso il loro amato Re Harald, circa 14 anni fa. Loki era in fuga dal paese da sei anni prima che Shanks lo trovasse. I suoi poteri sono inimmaginabili, poiché nessuno prima di Shanks era stato in grado di sconfiggere il Principe Gigante.

Dopo essere stato condannato alla crocifissione, ora è finalmente libero e per di più i Cavalieri Divini hanno mosso guerra a Elbaf. La leggendaria terra dei Giganti è nota come la nazione più forte del mondo. Il Governo Mondiale è sempre stato alla ricerca del loro potere e ora Shamrock sta guidando la missione per abbatterli. Anche se Loki viene descritto come un cattivo in questo momento, potrebbe rivelarsi il salvatore di Elbaf.

Prima che i Cavalieri Divini attaccassero Elbaf, Shamrock e Gunko hanno cercato di reclutare Loki. Il Governo Mondiale è da tempo a conoscenza di quanto sia potente Loki, motivo per cui Shamrock non ha esitato a offrirgli la possibilità di entrare tra i loro ranghi. Tuttavia, Loki rifiuta e non cambia idea nemmeno quando Gunko uccide un lupo degli Inferi che cerca di proteggere Loki.

Shamrock si rende conto che è inutile cercare di costringere Loki a unirsi a loro e se ne va con Gunko. Decide quindi di iniziare a prendere di mira i bambini. Killingham inizia l’attacco nel capitolo 1142 proprio come Shamrock aveva ordinato.

I Cavalieri Divini usano persino metodi subdoli quando attaccano i Giganti senza essere provocati. A parte i Cavalieri, nessuno tranne Loki sapeva che il paese era in pericolo. Nel capitolo 1142 di One Piece comincia ad attaccare alla cieca. Tuttavia, sembra anche avere fretta e avverte Rufy di liberarlo anche dalle catene intorno alle gambe. Mentre la vera portata del potere di Loki è sconosciuta, l’ultimo capitolo lo vede brandire il suo martello, Ragnir, e invocare giganteschi fulmini per colpire qualsiasi albero.

Nel capitolo 1141, Ripley ha già detto che le più grandi debolezze di Elbaf sono il fuoco e il tuono e Loki possiede una di queste abilità distruttive. Tuttavia, non sembra nemmeno che stia cercando di fare del male a qualcuno direttamente. In questo momento, tutti i Giganti, incluso Loki, condividono un nemico comune, ovvero i Cavalieri Divini. Quindi, se si unisse ai Giganti, i suoi poteri senza pari sarebbero molto utili.

Fonte – Comicbook