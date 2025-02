One Piece: Eiichiro Oda svela quale personaggio preferisce eliminare

Il mondo di One Piece ha innumerevoli villain che vagano per i mari. Persino il Governo Mondiale e la Marina hanno al loro interno funzionari corrotti che rendono il mondo più brutale di quanto non sia già. Il manga è attualmente nella sua Saga Finale e ha pubblicato finora 110 volumi. Ogni volume contiene la sezione SBS, abbreviazione di Shitsumon o Boshū Suru, dove Oda risponde alle domande dei fan.

Si tratta di una speciale sessione di Q&A presente in ogni volume di One Piece che contiene circa 3-6 sezioni SBS. Ogni sezione risponde a più domande (circa 3-5 per sezione). Quindi, in totale, un singolo volume di solito contiene circa 15-30 domande nella sua SBS divise all’interno del volume. E in un SBS, Oda ha parlato di Caesar Clown in una dura riflessione sul destino del villain.

Nel Volume 89, una domanda è stata inclusa a pagina 28 del Capitolo 890. Il fan ha chiesto a Nami di usare parole come “feccia” e “spazzatura” per rivolgersi a Caesar Clown. Ha anche detto che sarebbe stato meglio se fosse morto. Il fan si è chiesto se Nami fosse stata influenzata da Robin a parlare in quel modo. Tuttavia, Oda ha risposto: “Per favore, ricorda cosa è successo a Punk Hazard. Caesar ha dato ai bambini degli stimolanti, ha chiamato i suoi subordinati cavie e ha dedicato tutta la sua vita alla creazione di un’arma di genocidio. È davvero un uomo che sarebbe meglio vedere morto. Anche se Nami è gentile solo con chi ne ha bisogno (donne e bambini), penso davvero che odi Caesar dal profondo del suo cuore“.

Sebbene Oda non si sia trattenuto nel parlare di Caesar, le sue parole non erano irragionevoli. Caesar ha commesso alcuni dei peggiori crimini conosciuti dall’umanità in One Piece. Nami, che ha un debole per i bambini e le donne, ha avviato il salvataggio dei bambini a Punk Hazard. Anche quando l’equipaggio era in pericolo, non poteva chiudere un occhio sui bambini.

Caesar Clown era un ex collega di Vegapunk che lavorava insieme nel team di ricerca fuorilegge MADS. Era sempre insoddisfatto del fatto che Vegapunk fosse il vero genio agli occhi di tutti. Vegapunk licenziò Caesar dopo aver scoperto le pratiche scientifiche immorali e sconsiderate di quest’ultimo, che includevano l’uso di metodi disumani nei suoi esperimenti.

Ha sviluppato SAD, un ingrediente necessario per creare un frutto del diavolo artificiale. Ha rubato la ricerca da Vegapunk prima di elaborare la sua formula e produrla in serie in modo da poter vendere il materiale mortale a Doflamingo. Inoltre, stava lavorando segretamente per Big Mom rapendo bambini e facendo esperimenti su di loro in modo che potessero diventare forti e massicci come i giganti.

Fonte – Comicbook