One Piece: data di uscita del capitolo 1158

Il manga di One Piece, negli ultimi capitoli, sta approfondendo sempre di più la verità dietro l’incidente di God Valley. Eiichiro Oda ha iniziato a dedicare molta più attenzione a questo misterioso evento da quando ha finalmente introdotto il leggendario Rocks D. Xebec, nel bel mezzo del flashback dedicato a Harald e suo figlio Loki. Rocks era strettamente collegato all’ascesa di Harald.

Il capitolo 1157 ha confermato che il prezioso tesoro che il Governo Mondiale ha osato rubare era Shakky, provocando il leggendario conflitto che vedeva il Governo Mondiale scontrarsi contro i Pirati di Roger e i Pirati di Rocks. Ed è proprio questo evento senza precedenti che segna la caduta di Rocks, ma i fan, per scoprire ulteriori dettagli dietro l’incidente di God Valley; dovranno aspettare in quanto One Piece sarà in pausa nel prossimo numero della rivista.

Il capitolo 1158 di One Piece sarà presente nel numero 40 della rivista Weekly Shonen Jump, la cui uscita è prevista per lunedì 1° settembre 2025 e successivamente sarà disponibile gratuitamente su Manga Plus.

In base alla direzione che One Piece sta prendendo, si può facilmente prevedere che Oda voglia portare completamente alla luce gli eventi legati all’incidente di God Valley. Il prossimo capitolo potrebbe illustrare in che modo Shakky abbia affascinato gli abitanti di Hachinosu e anche il vero motivo della sua presenza su quell’isola.

Non bisogna dimenticare, però, che questo flashback si sta concentrando anche su un altro personaggio, ossia Harald. Il capitolo 1157, infatti, ha rivelato che i Cinque Astri gli avevano offerto un accordo per allineare il suo paese al Governo Mondiale in cambio della morte di Rocks. Il Re di Harald si è ritrovato dunque coinvolto in una situazione molto delicata che ha persino segnato profondamente anche il giovane Loki. Tuttavia, poiché Rocks alla fine cade durante l’Incidente di God Valley, Harald ne trarrà comunque beneficio. Il suo eventuale riconoscimento da parte del Governo Mondiale ne garantirà l’ascesa, mentre il risentimento di Loki nei suoi confronti non farà che aumentare, consolidando Harald come figura chiave nella caduta di Rocks.