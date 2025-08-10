One Piece: data di uscita del capitolo 1157

Il capitolo 1157 di One Piece continuerà ad approfondire il flashback in corso sulla storia dei Pirati Rocks e sulla loro scalata al potere. Questo si collega al flashback di Loki, considerato da Elbaf il vero responsabile della morte del loro Re. Dopo essersi concentrato su Loki e sulle sofferenze che ha dovuto subire a causa di sua madre, il flashback ha posto l’attenzione sulla rivelazione del leggendario pirata Rocks D. Xebec e del suo famigerato equipaggio.

Dopo aver anche scoperto che Rocks è il padre di Barbanera, i lettori hanno scoperto l’esistenza di un collegamento tra il pirata e Harold. Infatti Rocks ha sempre desiderato che Harold si unisse al suo equipaggio per raggiungere il suo obiettivo di sconfiggere il Governo Mondiale.

Inoltre Rocks voleva convincere Harold a consumare un misterioso Frutto del Diavolo situato a Elbaf. Poiché questo Frutto è stato menzionato per la prima volta nello stesso flashback che descrive la morte di Harold, ciò suggerisce che Rocks avrà un ruolo fondamentale in quell’evento e per scoprirlo i fan dovranno aspettare ancora un po’. Infatti One Piece sarà in pausa la prossima settimana, come anche tutte le altre serie manga pubblicate sulla rivista Weekly Shonen Jump.

La rivista sarà in pausa la prossima settimana e tornerà lunedì 18 agosto 2025 con il numero 38. Di conseguenza, il capitolo 1157 di One Piece, che sarà presente in quel numero, è previsto per lunedì 18 agosto e sarà disponibile su Manga Plus.

Dall’ultimo capitolo, la serie ha approfondito ulteriormente i momenti che si svolgono in tutto il mondo, concentrandosi in particolare su Rocks e sulla connessione con la storia di Loki e Harold. Si prevede che il prossimo capitolo rafforzerà ulteriormente il loro legame, evidenziando in che modo le azioni di Rocks e della sua leggendaria ciurma di pirati abbiano influenzato sia Loki che Harold.

Dato che Rocks è morto molto prima di Harald, e considerando la chiara intenzione di Oda di esplorare a fondo l’eredità di Rocks, questa rappresenta l’occasione perfetta per descrivere come l’alleanza tra Roger e Garp abbia portato alla sua caduta. Tuttavia, questo evento potrebbe aver influenzato Loki a tal punto da alimentare la sua ambizione di diventare un pirata e ripercorrere le orme dell’uomo che venera. Un altro elemento interessante rivelato finora riguarda il Frutto del Diavolo di Elbaf, il cui vero potere si sarebbe rivelato solo se lo avesse consumato Harold.