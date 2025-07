One Piece: data di uscita del capitolo 1156

Il capitolo di One Piece, che sarà il 1156, dovrebbe approfondire la storia dell’enigmatico Rocks D. Xebec e rivelare il suo legame con la morte di Harald. Considerando la svolta decisiva di questo flashback, originariamente pensato per raccontare il passato di Loki e svelare cosa sia realmente accaduto il giorno della morte di Re Harald, si potrebbe ipotizzare che Rocks possa essere in qualche modo collegato alla morte del sovrano di Elbaf. Per ora, One Piece sta rivelando diversi dettagli cruciali sul misterioso Rocks. Se la rivelazione del rapporto padre figlio tra Rocks e Barbanera è sconvolgente, gli ultimi sviluppi evidenziano quanto fosse formidabile.

La sua flotta era ineguagliabile e la conferma che Rocks abbia radunato la sua leggendaria ciurma attraverso i classici Davy Back Fight suggerisce che fosse il pirata più potente della sua epoca, forse addirittura di tutti i tempi. Il suo potenziale impatto di Rocks sulla trama attuale è la rende più intrigante e i fan scopriranno ulteriori informazioni nel prossimo capitolo, per il quale bisognerà aspettare più del solito. Infatti One Piece si avvia verso una pausa la prossima settimana.

Il capitolo 1156 di One Piece sarà presente nel numero 36 della rivista Weekly Shonen Jump, che uscirà il 4 agosto.

Si prevede che il capitolo 1156 di One Piece continuerà a mostrare Rocks diffondere il suo terrore nel Nuovo Mondo e, dato che la sua morte avviene molto prima di quella di Harald, il manga potrebbero offrire una nuova prospettiva sull’evento dall’incidente di God Valley, dalla prospettiva di Rocks. Non è escluso che Oda possa rappresentare il momento in cui assiste alla nascita di suo figlio ma l’aspetto più intrigante è in che modo la narrazione di Rocks influenzerà gli eventi attuali su Elbaf.

L’ultimo capitolo ha anche accennato a come Loki abbia trovato uno scopo dopo aver subito totalmente l’influenza di Rocks e il suo obiettivo di conquistare il mondo. Forse il breve scorcio sulla storia di Rocks doveva servire da ispirazione per il viaggio di Loki verso il dominio del mondo, proprio come Shanks ha ispirato Rufy a diventare un pirata. Tuttavia, le azioni di Rocks influenzeranno sicuramente anche Harald e potrebbero essere state il catalizzatore che ha portato il Re dei Giganti ad allearsi con il Governo Mondiale.

Prima dell’inizio di questo flashback, l’arco narrativo di Elbaf aveva già suggerito un qualche legame tra Re Harald e il Governo Mondiale, quando Saint Sommers chiede a Shamrock se stesse visitando la tomba di Harald. Tuttavia, la partecipazione del Re al Reverie non era per poco diventato il luogo della sua morte, un esito che avrebbe sicuramente impedito qualsiasi alleanza. È probabile che le azioni di Rocks abbiano dato origine al legame finale di Harald con il Governo Mondiale.

Rocks terrorizzava il Governo Mondiale, e sarebbe stato vantaggioso per loro portare il Re dei Giganti e la sua nazione dalla loro parte, qualcosa che anche Rocks stesso desiderava. Tuttavia Harald voleva unire il mondo e quindi la migliore possibilità era quella di allearsi con il Governo Mondiale, una scelta che lo aveva portato a obbedire totalmente a Im.