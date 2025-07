One Piece: data di uscita del capitolo 1155

Il manga di One Piece ha rivelato incredibili colpi scena inaspettati con la pubblicazione del capitolo 1154. Innanzitutto ha continuato a esplorare il tragico passato di Loki, evidenziando anche i continui sforzi di Harold per un mondo più unito. Gran parte del capitolo si è concentrata su Loki, a lungo ritenuto responsabile di ogni tragedia perché sua madre lo credeva un bambino maledetto.

La storia ricorda ai fan che, più o meno all’epoca della nascita di Loki, Big Mom arrivò sull’isola e uccise Jorul, uno dei giganti più importanti di Elbaf.

Mentre altre sventure colpivano la nazione, come inverni rigidi, Loki continuava a essere il capro espiatorio. Tuttavia, furono le azioni di Harold a far progredire davvero la tradizione della serie. I suoi sforzi aiutarono la nazione a superare una schiacciante carestia, aprendo a una strada basata sull’unione pp, dimostrando come Elbaf potesse coesistere con il mondo esterno. Il momento riguarda la partecipazione di Harold al Reverie a Marija, riuscendo a fuggire dopo il caos scoppiato in seguito all’omicidio di un certo individuo.

Alla fine del capitolo, è stato rivelato che l’assassino non era altri che l’enigmatico Rocks D. Xebec, che aveva ucciso un ammiraglio. Allo stesso tempo, un’ultima rivelazione conferma che è anche il padre di Barbanera. Con sviluppi così sconvolgenti, l’attesa per il prossimo capitolo è alle stelle. Fortunatamente, i fan non dovranno aspettare a lungo, poiché il capitolo 1155 uscirà presto senza interruzioni.

Il capitolo 1155 di One Piece sarà pubblicato sul 34° numero della rivista Weekly Jump, la cui uscita è prevista per lunedì 21 luglio 2025.

Una volta pubblicato, il capitolo 1155 di One Piece sarà disponibile gratuitamente su Manga Plus e Viz Media. Queste piattaforme consentono inoltre agli utenti di leggere gratuitamente i primi e gli ultimi tre capitoli di One Piece e di altri manga shonen in corso. I fan abbonati a Shonen Jump Manga Plus, invece, avranno accesso anche agli ultimi capitoli di One Piece.

Gli ultimi capitoli dell’arco di Elbaf stanno facendo luce sugli eventi che hanno portato alla morte di Re Harold. Tutti gli abitanti dell’isola attribuiscono la colpa a Loki, ma la realtà sarà bene diversa da questa.