One Piece: confermata una storica teoria su Zoro

One Piece è famoso per diversi elementi, e uno di questi sono i Frutti del Diavolo che conferiscono a chi ne mangia uno di acquisire poteri incredibili (e anche bizzarri). Ma One Piece ha anche dimostrato che per essere incredibilmente potenti non è necessario possedere i poteri di questi Frutti. Ad esempio Zoro non ha mai mangiato un Frutto, e una recente campagna di marketing per il franchise shonen ha confermato un aspetto importante dello spadaccino dei Cappelli di Paglia.

Insieme al Frutto del Diavolo, il misterioso potere noto come Haki è da tempo una parte essenziale della Grand Line. Ci sono tre diversi tipi di Haki, quello dell’Osservazione, dell’Armatura e del Re Conquistatore. In un recente articolo promozionale per One Piece, è stata inclusa una ripartizione di Roronoa Zoro che conferma che non solo lo spadaccino è un utilizzatore di Haki, ma ha anche il potere di sprigionare la più forte iterazione dell’energia. I fan aveva già teorizzato in passato che Zoro potesse esercitare l’Haki del Re Conquistatore, non finora il manga non aveva confermato tutto questo.

Per celebrare il franchise shonen di lunga data, l’account ufficiale dei social media di One Piece ha dato ai fan un primo sguardo alle “Carte di compleanno” che saranno rilasciate presso specifici rivenditori giapponesi. Insieme a Rufy, Sanji e Shanks, Zoro ha ricevuto una carta tutta sua che conferma la sua capacità di usare l’Haki del Conquistatore. In passato, molti fan credevano di aver visto Roronoa brandire questa energia durante momenti specifici nell’arco narrativo di Wano, ma nulla è stato confermato ufficialmente.

Il manga disegnato da Oda si trova nella saga finale, mentre l’adattamento anime ha sospeso temporaneamente la trasmissione dell’Arco dell’Isola del Futuro. Con ognuno dei membri della ciurma di Cappello di Paglia che cerca di realizzare i propri sogni individuali, quello di Zoro è tra i più difficili. Il modo principale in cui Roronoa può diventare il più grande spadaccino del mondo è sconfiggere l’attuale detentore del titolo, Dracule Mihawk.

Fonte – Comicbook