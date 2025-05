One Piece: Bonney si lancia in un gesto disperato contro Saturn

One Piece si trova in una fase molto delicata dell’arco di Egghead per diverse ragioni. La Marina ha circondato l’isola, impedendo a Vegapunk e alla Ciurma di Cappello di Paglia di fuggire, e Kizaru ha reso la situazione ancora più tesa lanciandosi in battaglia. A occuparsi di lui ci ha pensato Rufy, dimostrando di essere cresciuto notevolmente rispetto al loro primo scontro nell’arcipelago Sabaody. Ma proprio quando Rufy e la sua ciurma sembravano avere tutto sotto controllo, Saturn arriva sull’isola spezzando gli equilibri.

Si tratta di uno dei Cinque Astri di Saggezza, la massima autorità del Governo Mondiale, e sebbene fosse già apparso nella serie, questa è la prima volta in cui mostra i suoi veri poteri. Saturn è in grado di trasformarsi in una gigantesca creatura simile a un ragno, dall’aspetto estremamente demoniaco. Il primo pirata a sfidarlo non è un membro dei Pirati di Cappello di Paglia, ma Bonney, che ricorda ciò che è successo a suo padre proprio a causa di questo villain. Per questo motivo, non esita a scagliarsi contro di lui, ma la situazione per lei si aggrava rapidamente.

Bonney è arrivata a Egghead nella speranza di trovare Vegapunk e ottenere risposte sul motivo per cui suo padre è diventato un Pacifista. Nonostante tutti le abbiano detto che Kuma si è offerto volontario per sottoporsi a un simile esperimento, Bonney si rifiuta di crederci, convinta che suo padre non l’avrebbe mai abbandonata. Vegapunk ha conservato i ricordi di Kuma in una stanza ad alta sicurezza all’interno del suo laboratorio, precisamente in una bolla a forma di zampa. Nonostante l’esitazione dello scienziato, Bonney insiste per scoprire la verità, e l’episodio 1128 conferma che ora conosce tutto ciò che è successo a suo padre.

Bonney sa anche che Saturn è responsabile delle sofferenze di Kuma. Non appena lo vede, gli orribili ricordi del passato si mescolano ai momenti felici trascorsi con suo padre. Senza pensarci due volte, si lancia all’attacco di Saturn e riesce persino a ferirlo. Tuttavia, Saturn non mostra alcun segno di debolezza.

La serie rivelerà presto la vera portata dei poteri di Saturn, e per Bonney ci saranno senza dubbio conseguenze importanti per essersi scagliata contro uno dei Cinque Astri di Saggezza. L’episodio 1129 di One Piece è stato posticipato di una settimana e si concentrerà finalmente sul flashback di Kuma.