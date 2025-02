One Piece aveva previsto Nika 26 anni fa

Il manga One Piece è noto per i suoi fitti misteri. La storia di Eiichiro Oda, per quasi 28 anni di serializzazione, ha impostato il suo arco finale mettendo al centro il più grande mistero del mondo, il Secolo del Grande Vuoto, e Nika, il Dio del Sole.

Il Gear Fifth di Rufy, non è semplicemente un potenziamento, ma evidenzia i temi e la tradizione di One Piece. Sin dalla East Blue Saga, Rufy è stato un salvatore per le persone e questo simbolismo si adatta perfettamente al suo personaggio. Tuttavia, il fatto che Oda abbia introdotto Nika nell’arco di Wano con questa trasformazione di Rufy non è una coincidenza.

Il manga One Piece include spesso storie di copertina per seguire le avventure dei personaggi secondari. La prima storia di copertina in assoluto è stata “Buggy’s Crew Adventure Chronicles”, che segue Buggy e il suo equipaggio dopo essere stati sconfitti da Rufy, Zoro e Nami. Il manga ha presentato la loro storia sulle copertine dei capitoli dal 35 al 75. Nel capitolo 58, pubblicato nel settembre 1998, Mohji e Cabaji stanno combattendo mentre Richie, il leone di Mohji.

Il capitolo 59 di One Piece, pubblicato a ottobre del 1998, continua il sogno di Richie mentre combatte un mostro che assomiglia a un drago. In realtà, Richie abbatte Moji e Cabaji mentre sogna di indossare un mantello e di portare uno scudo e una spada di fronte a un mostro che assomiglia molto a quello nel murale mostrato nel capitolo 1138. C’è fuoco tutt’intorno a loro due, proprio come il murale che evidenzia il fuoco in diverse parti.

Un leone è spesso usato come simbolo di giustizia, potere e valore. In molte culture, un leone rappresenta il sole, quindi non è una coincidenza che Oda abbia usato Richie come modello per la sua prefigurazione. Quando il capitolo è uscito, il mondo non sapeva nulla del Void Century, dei Poneglyphs, di Joyboy o di Nika. Tuttavia, queste immagini di copertina dimostrano che Oda ha pianificato tutto fin dall’inizio.

Molto di Nika è sconosciuto e abbiamo visto solo le sue sagome. Era un guerriero leggendario venerato come un dio del sole dagli schiavi fin dai tempi antichi. Nika ha combattuto per gli schiavi e li ha liberati ballando e ridendo. Nel capitolo 1069, Vegapunk menziona che l’esistenza di Nika è registrata solo in alcuni testi antichi. Dopo che il Governo Mondiale fu istituito, Nika è stato completamente rimosso dai documenti moderni insieme al resto della storia del mondo.

Tuttavia, la leggenda del Dio Sole è stata tramandata di generazione in generazione tra i Giganti e i Bucanieri, ormai estinti. D’altra parte, i Giganti sono sopravvissuti a tutti quei secoli e vivono in un regno isolato chiamato Elbaf. Il capitolo 1136 di One Piece rivela che Nika esisteva in un’epoca precedente a Joyboy. Il guerriero era una figura centrale in quel periodo.

Fonte & Comicbook