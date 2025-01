Dragon Ball Sparking Zero: nuovi personaggi e modalità arrivano con il dlc “Hero of Justice”

Bandai Namco lancia 11 nuovi personaggi e sfide incredibili per il titolo di successo.

Il DLC “hero of justice” porta 11 nuovi personaggi

Il nuovo contenuto aggiuntivo, denominato Hero of Justice, espande ulteriormente l’universo di Dragon Ball Sparking! Zero con ben 11 personaggi tratti principalmente dal film Dragon Ball Super: Super Hero. Ecco la lista completa dei nuovi combattenti disponibili:

gamma 1

gohan (sh) + due varianti

beast gohan

piccolo (sh) + variante

gamma 2

cell max

orange piccolo + variante “big”

Il dlc non si limita solo ai nuovi personaggi, ma introduce anche una modalità “summon shenron” esclusiva per i possessori del season pass, un costume bonus e tre battaglie personalizzate ispirate alle scene del film. I giocatori con il season pass potranno accedere al pacchetto a partire dal 20 gennaio, mentre per tutti gli altri sarà disponibile dal 23 gennaio.

Nuove aggiunte da Dragon Ball Daima

Il trailer del dlc offre anche un assaggio delle future espansioni legate a Dragon Ball Daima, con due personaggi già confermati per il prossimo contenuto scaricabile: vegeta (mini) e glorio. Questi si uniscono a goku (mini), che era stato incluso come bonus pre-ordine, portando a tre il numero di personaggi tratti dalla nuova serie. Con Dragon Ball Daimaattualmente in onda, è evidente che Bandai Namco voglia sfruttare il successo della serie per mantenere vivo l’interesse del pubblico, introducendo nuovi contenuti legati a questa trama.

La nuova modalità “legendary warrior face-off”

Un’altra novità inclusa nel dlc è la modalità a tempo limitato “legendary warrior face-off”. Questa permette ai giocatori di affrontare sfide contro potenti avversari, tra cui broly, l’antagonista principale di Dragon Ball Super: Broly. Basandosi su precedenti combattimenti con android 19 e great ape vegeta, questa modalità promette battaglie intense e impegnative, rendendo il dlc ancora più avvincente per i fan.

Dragon Ball Sparking! Zero continua ad arricchire la sua offerta, con Hero of Justice disponibile dal 20 gennaio per i possessori del season pass e dal 23 gennaio per tutti gli altri. I contenuti legati a Dragon Ball Daima arriveranno con il prossimo dlc, ma la data di rilascio non è ancora stata annunciata.

Fonte Comic Book – Twitter