One Piece: anticipazione e data di uscita dell’episodio 1137

L’anime di One Piece ha ufficialmente concluso il flashback di Bartholmew Kuma e Jewelry Bonney con l’ultimo episodio. Ora è tempo di guardare oltre con l’anticipazione di quello che i fan guarderanno nel prossimo episodio. La serie televisiva di Toei ha intrattenuto gli appassionati con uno speciale flashback che esplorava il tragico passato di Kuma, rivelando tutti i traumi che lo hanno portato a diventare un’arma del Governo Mondiale.

Con la fine dell’arco del flashback di Kuma, i fan di One Piece hanno definito il nuovo episodio uno dei migliori dell’anime in assoluto e uno dei migliori episodi di quest’anno. Mentre il franchise continua a prepararsi per il suo gran finale, il passato di Kuma ha anche anticipato alcuni eventi futuri. È finalmente tempo di tornare al presente, come dimostra l’anticipazione dell’episodio 1137 visibile in fondo.

L’episodio 1137 di One Piece si intitola “Mi dispiace, papà – Le lacrime di Bonney e il pugno di Kuma” e andrà in onda domenica 27 luglio in Giappone. L’episodio sarà disponibile in streaming su Crunchyroll e uscirà su Netflix circa una settimana dopo. Di seguito è possibile leggere la sinossi che anticipa gli eventi dell’episodio 1137:

“Dagli esperimenti su Ginny, alla vera natura dei poteri di Bonney. Saturn rivela la crudele verità senza permettere a Bonney di reagire. Il terrore distorce il futuro. Il cuore di Bonney sarà consumato dalla disperazione?”

One Piece ha fortunatamente confermato che riprenderà dal cliffhanger interrotto due mesi fa, che vedeva Bonney attaccare frontalmente Saturn nonostante quest’ultimo avesse rilasciato la sua forma da Diavolo. Con la fine del flashback, i fan hanno capito che Bonney ha visto tutti i ricordi di Kuma e ha capito il vero motivo per cui lui abbia dovuto abbandonarla da bambina. Non era un desiderio di Vegapunk, ma tutta opera di Saturn.

La serie televisiva è adesso tornata al presente, precisamente agli eventi dell’arco narrativo di Egghead. Questo flashback ha anche iniziato a gettare le basi per i prossimi sviluppi di trama e per portare alla luce alcuni dei grandi misteri del passato. Con il ritorno dell’anime agli eventi del presente, sarà più importante che mai tenersi aggiornati sui nuovi episodi.