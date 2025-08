One Piece 1156: il manga rivela due nuovi membri dei Pirati Rocks

L’arco narrativo di Elbaf di One Piece prosegue l’esplorazione del passato di Harald, che permetterà ai lettori di scoprire la verità dietro il suo tragico e misterioso assassinio avvenuto 14 anni prima rispetto al presente. Attualmente One Piece sta rivelando ai fan cosa lo rendeva così amato dalla sua gente. Oltre ad Harald, il flashback in questione esplora anche la tragica infanzia di Loki, dopo essere stato etichettato come “Maledetto” dalla madre. Fu lei a decretare il destino di Loki, attribuendogli la colpa delle disgrazie di Elbaf dopo averlo abbandonato. Inoltre, la serie ha finalmente rivelato l’identità di Rocks D. Xebec e il suo legame con Barbanera, uno dei villain più importanti della serie.

Quasi nessuno ricorda i Pirati di Rocks, ma qualche in passato era la ciurma pirata più potente e famigerata del mondo. Guidati da Rocks D. Xebec, quasi tutti i membri si sono fatti in nome nel Nuovo Mondo, tra cui Kaido, Big Mom e Barbabianca che hanno ottenuto il titolo di Yonko. Tuttavia, la ciurma pirata contava molti più membri di quelli inizialmente presentati nella serie. Infatti il capitolo 1156 di One Piece continua a illustrare le imprese della ciurma introducendo altri membri.

Il capitolo 957 di One Piece menziona per la prima volta i Pirati Rocks attraverso le testimonianze di Sengoku. L’Ammiraglio raccontava che diversi membri dei Pirati Rock si erano fatti un nome nel mondo. Xebec radunò quasi tutti i membri sfidandoli a un tradizionale gioco pirata noto come Davy Back Fight.

Nel parlare di questi membri, Sengoku ha menzionato anche Silver Axe, il quale, prima di farsi un nome, era conosciuto come Kyo il Malvagio ed era considerato un rivale di Shiki. Questo implica che probabilmente Kyo era quasi allo stesso livello di uno dei pirati più famigerati della storia. L’ultimo capitolo introduce anche Barbell, un pesce-uomo-gatto, anche se non si conosce anche molto di questo personaggio.

One Piece rivela anche l’aspetto di Gloriosa, Kaido, John e Big Mom in quel periodo. Il nuovo capitolo di One Piece rivela anche Streusen, lo chef esecutivo di Big Mom, con lei fin dall’infanzia. Mentre la storia continua a far luce su Xebec e sulla sua ciurma di pirati, il manga si avvicina sempre di più al flashback di God Valley e a tutto quello che è accaduto veramente prima del loro scioglimento.