One Piece 1134: l’anime introduce un membro della Flotta dei Sette

La serie televisiva di One Piece ha sconvolto ancora una volta i fan, con l’ultimo episodio che ha svelato la decisione di Kuma di rinunciare ai suoi ricordi per farsi trasformare in un cyborg per il bene di Bonney. Ma oltre a questo, l’ultimo episodio di One Piece introduce un nuovo membro della Flotta dei Sette, che i fan non avevano mai visto né sentito prima.

L’episodio 1134 di One Piece svela che Kuma è entrato a far parte della Flotta dei Sette, abbandonando l’Esercito Rivoluzionario, per rispettare una delle condizioni imposte da St. Saturn. L’ultimo episodio rivela anche che Kuma prende il posto di un precedente membro della Flotta dei Sette, sconfitto da Ace.

Il suo nome è Hanafuda, che non è mai stato menzionato nel manga. Oda ha rivelato l’identità di questo personaggio solo nelle sezioni SBS dei volumi. Nonostante i fan fossero già consapevoli dei successi di Ace nella serie, apprendono per la prima volta della sua vittoria contro un membro della Flotta dei Sette.

Gli eventi dell’episodio 1134 si svolgano circa quattro anni prima del presente e Ace molto probabilmente Ace faceva già far parte della ciurma di Barbabianca, ma è difficile stabilire con esattezza quando Pugno di Fuoco abbia sconfitto Hanafuda. Questo scontro sarebbe avvenuto molto probabilmente all’incirca durante la visita di Ace a Wano, dato che Saturn afferma che Hanafuda è stato sconfitto di recente e parla di Ace come un novellino.

Hafunda è stato menzionato per la prima volta nella rubrica SBS del volume 109 di One Piece e, oltre al nome, Oda aveva rivelato il suo epiteto di “Re delle Lucertole” e il suo collezionare i frutti del diavolo Zoo Zoo Antichi per hobby. Questo ha portato i fan a sospettare di un collegamento con Kaido, successivamente confermato nelle SBS del Volume 111. Infatti Kaido e Hanafuda erano stati rivali fino a quando quest’ultimo, impressionato dalla forza di Kaido, non ha stretto un’alleanza con lui.

La parte più interessante sul passato di Hanafuda è che era il padre di Ulti e Page One e li aveva lasciati alle cure di Kaido. Questo spiega come i due fratelli siano entrati a far parte della ciurma. Per quanto riguarda il destino di Hanafuda, dopo essere stato sconfitto da Ace il Governo Mondiale lo ha privato del suo titolo e durante il suo viaggio di ritorno dai suoi figli, viene ucciso da altri pirati.

Menzionare Hanafuda attraverso un semplice dialogo si è rivelata una scelta strategica, poiché i fan che guardano solo la serie anime non avrebbero mai conosciuto questo personaggio e il suo collegamento con Ace.