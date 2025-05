One Piece 1128: I Mugiwara in grande difficoltà

Saturn ha mostrato la sua terribile forma demoniaca in One Piece 1128 (la puntata dell’anime), dando inizio a una nuova ondata di caos sull’isola di Egghead. La battaglia contro le potenze del Governo Mondiale è appena cominciata.

One Piece 1128: la puntata mostra la terribile forma di Saturn

Con l’episodio in questione, One Piece entra ufficialmente in una nuova e terrificante fase della saga di Egghead. Dopo mesi di buildup e tensione crescente, l’anime ha finalmente mostrato la forma completa di Saturn, uno dei Cinque Astri di Saggezza. Ed è uno spettacolo davvero inquietante.

L’Anziano compare sull’isola dopo un rituale di teletrasporto segnato da un gigantesco pentagramma, emblema che aveva già stuzzicato la curiosità dei fan nei trailer antecedenti. Quando la creatura emerge, non è più l’umano elegante e pacato visto finora, ma una forma aracnoide avvolta da fiamme di Haki, circondata da un’aura di morte.

Con la sua sola apparizione, Saturn scuote anche i più alti ranghi della Marina. Ai soldati viene imposto di fuggire immediatamente, poiché solo chi ha un certo grado può assistere alla sua trasformazione senza subirne le conseguenze. La presenza di Saturn è letale, inquietante e assolutamente al di fuori dei canoni a cui il pubblico di One Piece era abituato.

Cosa attende i Mugiwara? Morte e distruzione?

La vera forma di Saturn porta con sé un messaggio narrativo importante. Se questo è solo uno dei Cinque Astri, cosa riserveranno gli altri? La puntata segna l’ingresso delle entità più temute di One Piece sul campo di battaglie e se finora i Marines e gli Ammiragli erano visti come l’apice del potere, ora tale saga di Egghead ha cambiato nuovamente tutte le carte in tavola.

Oltre gli Astri non dobbiamo dimenticarmi Imu e tutto il mistero che ancora aleggia intorno alla sua figura. Una cosa è certa: ne vedremo davvero delle belle.