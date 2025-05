One Piece 1127: l’anime mostra la potenza di Zoro contro Lucci

L’anime di One Piece sta portando gli eventi sull’isola di Egghead su un livello decisamente delicato, dato che la Marina guidata da Kizaru e da un elevato numero di navi sta mettendo in grossa difficoltà il piano dei Cappelli di Paglia di fuggire da Elbaf insieme a Vegapunk. L’unico che può seriamente impensierire Rufy e la sua ciurma è Kizaru, capace di tenere testa da solo alla ciurma di un Imperatore. A peggiorare le cose è Rob Lucci, che sfrutta l’occasione perfetta per mostrare la sua vera natura. Dopo aver perso contro Rufy, propone una tregua temporanea, solo per poi tradirlo non appena la Marina arriva sull’isola.

Lucci è il principale antagonista dell’arco narrativo di Enies Lobby di One Piece, ed è già stato sconfitto da Rufy due volte. Dopo essere giunto a Egghead, rivela la forma risvegliata del suo Frutto del Diavolo Zoo Zoo, confermando di essere diventato molto più forte nel corso dei due anni. Tuttavia, non si rivela all’altezza del Gear Fifth di Rufy. Poiché Rufy è impegnato contro Kizaru, il secondo combattente più forte del suo equipaggio si assume la responsabilità di mettere Lucci al suo posto. E stiamo parlando dello spadaccino, Roronoa Zoro.

L’obiettivo del CPO è chiaro fin dall’inizio: eliminare Vegapunk e i suoi satelliti. Lucci trova l’occasione perfetta per uccidere Vegapunk in un colpo solo, ma Stussy interviene per salvare lo scienziato. Subisce l’attacco fatale al posto di Vegapunk, lasciando senza parole lui e i membri dell’equipaggio che assistono alla scena. Zoro interviene per combattere Lucci il prima possibile, mentre il suo Capitano affronta Kizaru. Lo scontro tra Zoro e Lucci è uno dei momenti salienti dell’arco narrativo, e l’anime lo sta portando a un livello superiore con sequenze estese e animazioni stellari, visibili di seguito.

#ONEPIECE1127 ZORO VS ROB LUCCI Zoro was cooking this cat😭😭🔥 pic.twitter.com/x0bOzQM3Ok — —Mics (@X_VIR3) April 27, 2025

A differenza dello scontro tra Rufy e Lucci, dove il primo si stava chiaramente trattenendo e si stava divertendo con l’avversario, Zoro si scatena fin dall’inizio. La posta in gioco è molto più alta di prima, dato che il numero di nemici continua ad aumentare. Entrambe le fazioni mostrano abilità eccezionali in una sequenza animata alla perfezione. Lo scontro continua senza che nessuno dei due accenni a cedere. Tuttavia, Zoro è più che sicuro di poter affrontare Lucci da solo permettendo al suo capitano di non distrarsi da Kizaru.