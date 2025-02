Ogni viso è una poesia | Recensione

Un albo illustrato che ci porta in un viaggio meraviglioso attraverso il viso. Con un processo poetico e ben orchestrato. Assolutamente consigliato sia per i piccoli che per i grandi.

Testi: Julie Morstad Illustrazioni: Julie Morstad Traduzione: Davide Musso Casa Editrice: Terre di Mezzo Genere: Poetico Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 48 pp. Formato: 25×29 cm, Cartonato Uscita: Gennaio 2025 Prezzo: 16 €

Il viso è la prima parte del corpo con la quale ci si identifica. Ognuno ha un viso diverso e non ci sono mai due visi perfettamente identici. Anche i gemelli ad esempio hanno le loro piccole differenze somatiche. Come anche i cosiddetti sosia. Attraverso il viso si riescono a trasmettere la maggior parte dei sentimenti che proviamo. Tristezza, felicità, rabbia, paura e così via. In Ogni viso è una poesia troviamo proprio una lunga e poetica descrizione di questa importantissima parte del nostro corpo. Un albo scritto e illustrato da Julie Morstad, tradotto da Davide Musso, e pubblicato da Terre di Mezzo Editore nel gennaio 2025. Questo è un libro è stato pubblicato in origine da la Penguin Random House Canada Limited con il titolo “A face is a poem”.

In questo libro non c’è una vera e propria storia. Non si parla di un personaggio nello specifico. Qui il protagonista è il volto umano. In tutte le sue sfaccettature e declinazioni. Si sa, i volti sono come fiocchi di neve: non ne esistono due uguali. Ci sono di vari colori. Sia la pelle, che i capelli, che gli occhi. Ogni volto racconta una storia. Ha una sua espressività specifica. Ognuno di essi poi può cambiare da un momento all’altro. Per un cambio di umore, o per il passaggio del tempo. I volti infatti sono come delle finestre che mostrano all’esterno quello che abbiamo dentro. Ci servono per entrare in connessione con l’altro. Inoltre, si possono trovare volti dappertutto. Non solo di persone, ma anche di animali. E perché no, anche i fiori, le nuvole e le patate hanno un viso.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Julie Morstad, con Terre di Mezzo ha già pubblicato il bellissimo Che cos’è il tempo?. In questo nuovo libro ci trasporta, con testo e immagini, in un’esplorazione allegra e poetica alla scoperta degli occhi, nasi, bocche, ciglia, lentiggini, rughe, cicatrici e tutti i segni particolari che rendono ogni viso unico. Una delicata celebrazione della bellezza e della diversità di ognuno di noi. Come ha detto Mac Barnett, parlando dell’autrice “Con Morstad siete in ottime mani: è una delle più talentuose autrici viventi di albi illustrati”. In questo libro troviamo un’ulteriore conferma di questo. Niente è fuori posto e ogni cosa è perfetta dove si trova.

Il ritmo narrativo è incalzante ma allo stesso tempo carezzevole. Ci narra di una parte del nostro corpo che noi tutti conosciamo ovviamente, ma che forse non abbiamo mai visto da questo punto di vista. Ci offre cioè una nuova luce per osservare una meraviglia che è sempre sotto i nostri occhi, e che spesso sottovalutiamo. Le parole usate nel testo sono semplici, poetiche e immediate. Proprio per questo il testo scorre delicato e accompagnato dalle immagini. Dal punto di vista delle illustrazioni Ogni viso è una poesia è un vero e proprio incanto. Ogni immagine, correlata al testo dà un gran senso di bellezza e amore.

Questo albo illustrato realizzato da Terre di Mezzo è davvero un libro prezioso e poetico da togliere quasi il fiato. Parla dei visi come tema principale, ma in realtà ci si rivolge a ognuno di noi e questo lo fa in maniera chiara e potente. La confezione del libro è eccellente, con una qualità di stampa di altissimo livello che risalta a pieno la bellezza e i colori delle illustrazioni.

Conclusione – Ogni viso è una poesia

Ogni viso è una poesia è un albo incantevole e delicato che porta alla scoperta dei visi come fossero dei mondi misteriosi e pieni di meraviglie da scoprire. Non c’è un personaggio protagonista in questa scoperta, ma il soggetto è chiaro. Il viso parla di noi e noi attraverso esso. In conclusione, Ogni viso è una poesia è un albo illustrato assolutamente consigliato per riscoprire la bellezza e le potenzialità che ci offre il nostro viso. Una parte del corpo attraverso cui ci connettiamo agli altri e possiamo quindi creare ponti tra le persone. Una lettura che non è soltanto adatta per i più piccoli ma è importante per i più grandi, in modo da poter apprezzare a pieno il nostro aspetto unico. Un libro per tutte le età dunque, in cui ci sono anche degli ottimi spunti per diverse attività nelle scuole.