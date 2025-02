Novità Manga Marzo 2025: J-POP annuncia “La strana casa” e altri titoli

Le novità manga marzo 2025 di J-POP Manga ed Edizioni BD sono state finalmente annunciate! Questo mese gli appassionati potranno trovare in libreria e fumetteria due attesi debutti: il thriller “La strana casa” e la romcom “Alya sometimes hides her feelings in russian”, insieme a numerose continuazioni di serie popolari. Esploriamo insieme tutte le novità manga marzo 2025 che ci attendono nelle prossime settimane.

Le principali novità manga marzo 2025 di J-POP

“La strana casa”: Il thriller manga dell’anno

In uscita il 19 marzo 2025, “La strana casa” è una delle più attese novità manga marzo 2025.

Questo manga, adattamento del bestseller di Uketsu illustrato da Kyo Ayano, ha conquistato lettori in tutto il Giappone grazie alla sua premessa unica:

Una casa apparentemente normale a Tokyo nasconde segreti inquietanti. Un giornalista appassionato di occulto e un architetto indagano sulle strane incongruenze della planimetria dell’abitazione, mentre in città vengono segnalati misteriosi omicidi.

Gli appassionati di thriller potranno scegliere tra l’edizione regular e una speciale variant con copertina in lamina, disponibile esclusivamente in fumetteria.

“Alya sometimes hides her feelings in russian”: Romance con un tocco internazionale

Il 26 marzo arriva sugli scaffali “Alya sometimes hides her feelings in russian“, un’altra delle importanti novità manga marzo 2025. Questa deliziosa commedia romantica firmata da SunSunSun e illustrata da Saho Tenamachi è già popolare grazie all’adattamento anime trasmesso su Crunchyroll.

La protagonista, Alya, è una studentessa metà russa e metà giapponese che cattura l’attenzione di tutti con la sua bellezza esotica. Il suo cuore, però, batte solo per Masachika Kuze, lo scansafatiche della classe. Non sapendo come dichiararsi apertamente, Alya gli confessa i suoi sentimenti in russo, ignara che il ragazzo comprende perfettamente la lingua grazie agli insegnamenti del nonno.

L’acquisto in fumetteria sarà accompagnato da gadget esclusivi: un poster e una cartolina-calendario a tema.

Calendario completo delle novità manga marzo 2025

Ecco la pianificazione dettagliata di tutte le uscite del mese, suddivise per settimana:

Prima settimana (5 marzo 2025)

Chaos Game Vol. 4 – Una giornalista d’inchiesta coinvolta in un mortale gioco di sopravvivenza

– Una giornalista d’inchiesta coinvolta in un mortale gioco di sopravvivenza The Dangers in My Heart Vol. 9 – L’evoluzione della relazione tra Kyotaro e Yamada

– L’evoluzione della relazione tra Kyotaro e Yamada The War of Greedy Witches Vol. 11 – Continua la battaglia tra streghe potenti e spietate

– Continua la battaglia tra streghe potenti e spietate Endroll Back Vol. 2 – Seconda uscita della nuova serie

– Seconda uscita della nuova serie Squalificati – Ranger Reject Vol. 14 – L’avventura dei Ranger prosegue

Seconda settimana (12 marzo 2025)

DanDaDan Vol. 17 – Momo e Okarun alle prese con nuove creature soprannaturali

– Momo e Okarun alle prese con nuove creature soprannaturali Il Drago e il Camaleonte Vol. 2 – Battle shonen ambientato nel competitivo mondo dei mangaka

– Battle shonen ambientato nel competitivo mondo dei mangaka Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto Vol. 8 – Continua la popolare commedia harem

– Continua la popolare commedia harem Ice Guy & Cool Girl Vol. 10 – La dolce storia d’amore tra un ragazzo con poteri di ghiaccio e una ragazza imperturbabile

– La dolce storia d’amore tra un ragazzo con poteri di ghiaccio e una ragazza imperturbabile Smoking behind the supermarket with you Vol. 5 – Romance slice-of-life

– Romance slice-of-life Call of the night Vol. 19 – La storia di vampiri e vita notturna continua

– La storia di vampiri e vita notturna continua Girl Crush Vol. 7 – Nuove dinamiche romantiche tra le protagoniste

– Nuove dinamiche romantiche tra le protagoniste La Luna e l’Acciaio Vol. 8 – L’ottavo volume della serie fantasy

Terza settimana: altre importanti novità manga marzo 2025

La strana casa Vol. 1 – NOVITÀ: Thriller manga basato sul bestseller di Uketsu

– NOVITÀ: Thriller manga basato sul bestseller di Uketsu Firefly Wedding Vol. 2 – Satoko e il suo promesso sposo/assassino affrontano nuove sfide

– Satoko e il suo promesso sposo/assassino affrontano nuove sfide My Dress-Up Darling – Bisque Doll Vol. 14 – Nuovi sviluppi nella relazione tra Marin e Wakana

– Nuovi sviluppi nella relazione tra Marin e Wakana Dead Tube Vol. 23 – Continua la serie horror

– Continua la serie horror Kemono Jihen Vol. 21 – Avventure soprannaturali

– Avventure soprannaturali Mr. Villain’s Day Off Vol. 5 – La vita quotidiana di un supercattivo in vacanza

– La vita quotidiana di un supercattivo in vacanza My charms are wasted Vol. 12 – Comedy fantasy

Quarta settimana: conclusione delle novità manga marzo 2025

Alya sometimes hides her feelings in russian Vol. 1 – NOVITÀ: Romcom con protagonista metà russa

– NOVITÀ: Romcom con protagonista metà russa Astro Boy Vol. 4 – L’edizione definitiva del capolavoro di Osamu Tezuka

– L’edizione definitiva del capolavoro di Osamu Tezuka Overlord – Il Romanzo Vol. 13 – Light novel della popolare serie isekai

– Light novel della popolare serie isekai GuruGuru – Il girotondo della magia Vol. 7 – Fantasy umoristico

– Fantasy umoristico Dance Dance Danseur Vol. 25 – La serie sulla danza classica si avvicina alla conclusione

– La serie sulla danza classica si avvicina alla conclusione Miss Kobayashi’s Dragon Maid Vol. 15 – Comedy fantasy con draghi trasformati in cameriere

– Comedy fantasy con draghi trasformati in cameriere Radiation House Vol. 16 – Drama medico

– Drama medico Rosen Garten Saga Vol. 8 – Fantasy medievale

– Fantasy medievale Servamp Vol. 21 – Action fantasy

– Action fantasy Studio Cabana Vol. 6 – Slice of life

– Slice of life Takahashi del negozio di biciclette Vol. 7 – Manga a tema ciclistico

Perché queste novità manga marzo 2025 meritano attenzione

“La strana casa”: Un’esperienza di lettura inquietante

“La strana casa”, tra le principali novità manga marzo 2025, si distingue nel panorama dei manga thriller per la sua capacità di trasformare un elemento quotidiano – una casa – in una fonte di terrore psicologico. Il manga esplora come l’architettura possa nascondere intenti sinistri, creando un’atmosfera di crescente paranoia.

L’autore Uketsu è già noto in patria per la sua capacità di costruire misteri avvincenti, mentre le illustrazioni dettagliate di Kyo Ayano enfatizzano l’inquietudine della narrazione, rendendo ogni pagina un’esperienza visiva perturbante.

“Alya sometimes hides her feelings in russian”: Una romcom con un twist linguistico

Questa commedia romantica, altra importante novità manga marzo 2025, offre una fresca variazione sul tema dei malintesi amorosi attraverso la barriera linguistica. La dinamica tra Alya, che esprime i suoi veri sentimenti solo in una lingua che crede incomprensibile al destinatario, e Kuze, che comprende tutto ma finge di non capire, crea situazioni esilaranti e momenti di tenerezza.

Il manga ha già conquistato un vasto pubblico con il suo adattamento anime, e ora i lettori italiani potranno godersi la versione originale che ha dato vita alla serie.

Dove e come acquistare le novità manga marzo 2025

Tutte le novità manga marzo 2025 saranno disponibili in libreria, fumetteria e negli store online a partire dalle date indicate. Per gli appassionati collezionisti, ricordiamo che le edizioni speciali e i gadget in omaggio sono riservati esclusivamente agli acquisti effettuati in fumetteria.

È consigliabile prenotare in anticipo i titoli più attesi, specialmente le edizioni variant e limitate, per assicurarsi la disponibilità al momento dell’uscita. Potete consultare il sito ufficiale di J-POP Manga o contattare il vostro rivenditore preferito per prenotazioni e informazioni aggiuntive.

Per gli acquisti online, oltre al negozio ufficiale di J-POP, potete trovare le novità manga marzo 2025 anche su Amazon e altri principali e-commerce di fumetti.

Conclusioni sulle novità manga marzo 2025

Con questo lineup di marzo, J-POP Manga conferma il suo impegno nel portare in Italia sia novità di grande richiamo sia continuazioni di serie amate. L’equilibrio tra generi diversi – dal thriller al romance, passando per fantasy e slice of life – offre proposte per ogni tipo di lettore.

Restate sintonizzati sul nostro sito per news di queste novità manga marzo 2025 nelle prossime settimane e per le prime anticipazioni sulle uscite di aprile 2025.

Quali sono i manga che non vedete l’ora di leggere questo marzo? Lasciate un commento sui nostri social per condividere le vostre aspettative!