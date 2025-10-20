Non avrò più paura | Recensione

La paura è un sentimento che hanno provato tutti, almeno una volta nella vita. Non è una questione di quanto si è coraggiosi o meno. Si tratta infatti di una reazione del tutto naturale e di protezione. Avere paura quindi è del tutto normale, e lo è ancor di più quando si è piccoli. Il libro di cui vi andremo a parlare oggi ha come tema centrale proprio questo, la paura. Non avrò più paura è un albo scritto da Jean-François Sénéchal, illustrato da Simone Rea, tradotto da Anselmo Roveda e pubblicato da Giralangolo nel ottobre 2025.

La storia ci racconta di un giovane coniglietto che fatica a prendere sonno. Alcune cose del passato non lo rasserenano e tornano a riaffiorargli nella mente. Sebbene ora sia al sicuro, in una nuova casa, in un altro paese, non si sente tranquillo. È successo qualcosa in classe durante la mattina e ancora non se la sente di parlarne. Aspetta il momento della buonanotte per parlare con la mamma e rivolgerle alcune domande.

Quello che più lo preoccupa è se la guerra li raggiungerà anche lì. E cosa succede se non ha il coraggio. Se anche i soldati hanno paura e se anche la mamma ne ha. Le risposte della mamma sono rassicuranti, accoglienti e aperte. Lo rassicura sul fatto che tutti quanti abbiamo paura. E non c’è niente di male in questo. E che inoltre insieme si possono trovare dei modi per superarla.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Jean-François Sénéchal affronta un tema molto delicato e lo fa con assoluta sapienza ed eleganza. Scende nella profondità dei sentimenti più primordiali raccontando il dramma della fuga dalla guerra. Il senso di paura e di incertezza vissuti con gli occhi di un bambino. La struttura narrativa è solida e si destreggia con un botta e risposta tra i due protagonisti. Alle illustrazioni il compito di raccontare e mostrare quel che le parole tacciono.

Questo albo illustrato ha un ritmo narrativo piuttosto serrato dettato dal dialogo tra la madre e il figlio. Sono le meravigliose illustrazioni che invece rallentano un po’ il ritmo. Ma aggiunge al tempo stesso un’atmosfera di inquietudine e irrequietezza. Il testo è quindi essenziale ma anche poetico nonostante si tratti comunque di un dialogo. Simone Rea infatti realizza un mondo che ha un atmosfera inquieta e dolce al tempo stesso.

Il testo e le illustrazioni si compenetrano non amalgamandosi mai fino in fondo. Ed è assolutamente un effetto voluto. Come due universi paralleli con dei punti di contatto. Il meraviglioso mondo realizzato dall’illustratore è fatto di tanti personaggi e situazioni che coinvolgono ed emozionano. Le dettagliate e splendide illustrazioni realizzate ad acrilico danno uno spessore e una potenza ancor maggiore a tutta la storia.

EDT – Giralangolo ci regala un altro albo illustrato che trasuda poesia nella sua forma più profonda e pratica al tempo stesso. Una lettura davvero ricca di suggestioni sia dal punto visivo che testuale. L’atmosfera che pervade questo albo illustrato è davvero potente, onirica e con punte grottesche. La confezione del libro è eccellente, con una copertina dal grande impatto visivo. La grande attenzione e cura la si nota in ogni minimo dettaglio. La qualità di stampa valorizzare a pieno i particolari colori materici, ruvidi e porosi delle illustrazioni.

Conclusione – Non avrò più paura

Non avrò più paura è un albo poetico che accompagna in un viaggio alla scoperta delle fragilità. Riesce infatti a stimolare la giovane consapevolezza del piccolo protagonista attraverso un amorevole dialogo tra un figlio e la madre. Una scoperta lenta mentre sonda le perturbazioni dell’animo. Il tutto è realizzato attraverso un dolce e amorevole scambio. Un’emozionante percorso che parte dal dramma, attraverso la fuga dalla guerra e sul coraggio di affrontare le sfide e ciò che ci mette paura.

La delicatezza e la poetica del dialogo tra mamma e figlio rappresenta un momento di crescita per il piccolo. Il racconto narrativo ha un’aria dimessa. Il testo è solo di dialogo. Mentre le illustrazioni fanno il grosso del lavoro per donarci delle impressioni forti che aiutano ad immergerci nella storia in maniera davvero coinvolgente. Pagina dopo pagina entriamo in empatia con il piccolo coniglio e apprezziamo l’amorevole supporto della sua mamma.

In conclusione, Non avrò più paura è un albo illustrato consigliatissimo per coloro che vogliono affrontare l’argomento della paura. Uno spunto di riflessione sia per i bambini che per adulti, sull’importanza di affrontare le difficoltà insieme. Come può essere ad esempio la paura. Ci invita a riflettere e ad avere fiducia nel futuro e su come possa essere molto più roseo se affrontato insieme.