Netflix: quali sono gli anime più visti del 2025?

Marco Strignano 10/08/2025

Stando ai nuovi dati degli anime più visti su Netflix nella prima metà del 2025, è possibile riscontrare degli aspetti sorprendenti. Infatti uno degli anime più popolari di sempre, One Piece, è stato battuto da uno dei franchise più iconici e longevi di sempre. Stiamo parlando di Detective Conan.

L’articolo pubblicato su Netflix intitolato “Cosa abbiamo guardato nella prima metà del 2025“, ha svelato dei dati interessanti sulla popolarità degli anime disponibili e sui 10 anime più visti, tra cui il numero di ore guardate rispetto alle ore disponibili tra serie TV e film. Con un’analisi aggiuntiva dei dati di Netflix, sorprendentemente le serie e i film di Naruto e Naruto Shippuden si sono comunque classificati al primo posto, ottenendo poco più di 40 milioni di visualizzazioni. Studio Ghibli si è assicurato il secondo posto con 39 milioni, ma forse ciò che sorprende è il terzo posto di Detective Conan con 38 milioni a pari merito con One Piece.

Pokémon si è piazzato di poco sotto, con 37,6 milioni. The Seven Deadly Sins si unisce agli anime più recenti dell’ultimo decennio con 26 milioni, Sakamoto Days con 24 milioni e Demon Slayer con 23 milioni. Le classifiche sono sicuramente interessanti ma è importante notare quanto sia longevo il franchise di Detective Conan, nonostante sia poco conosciuto al di fuori del Giappone.

Scritto e disegnato dal leggendario Gosho Aoyama, gli eventi si concentrano su Shinichi Kudo, un giovane e brillante detective che viene avvelenato da un’organizzazione criminale e rimpicciolito nel corpo di un bambino. Per proteggere se stesso e i suoi cari, il Professor Agasa gli consiglia di nascondere la sua identità. Adottando lo pseudonimo di Conan Edogawa, Shinichi si trasferisce a vivere con la sua amica d’infanzia Ran Mouri e suo padre, un detective, Kogoro. Mentre assiste Kogoro nell’agenzia, Conan indaga segretamente sul sindacato responsabile della sua trasformazione, il tutto tenendo nascosta la sua vera identità a Ran.

Il fatto che Naruto si sia aggiudicato il primo posto è molto interessante, considerando la mancanza di contenuti del franchise ormai da diverso tempo, Nonostante la serie televisiva si sia conclusa nel 2017, il viaggio del giovane Uzumaki è ancora coinvolgente.

