Netflix: oltre la metà degli utenti globali guarda anime

Netflix ha rivelato che oltre la metà dei suoi abbonati guarda anime. Un dato che conferma quanto il genere si sia allargato nel tempo, passando da passione per pochi a forma d’intrattenimento seguita da tantissime persone in ogni parte del mondo.

Il doppiaggio come chiave d’ingresso

Tra chi guarda anime su Netflix, fino al 90% sceglie la versione doppiata. Questo dato mostra quanto conti la semplicità d’accesso: per molti spettatori, ascoltare nella propria lingua rende tutto più immediato. Il doppiaggio, in questo senso, ha aperto le porte anche a chi non era abituato al formato originale sottotitolato.

Un catalogo sempre più ricco

Negli ultimi anni, Netflix ha puntato con decisione sugli anime. Non solo ha portato titoli celebri a livello mondiale, ma ha anche finanziato progetti originali pensati proprio per la piattaforma. Questa varietà ha attirato spettatori con gusti diversi, facendo crescere l’interesse verso il genere.

I titoli più amati a portata di clic

Su Netflix non mancano gli anime più amati degli ultimi anni: da DanDaDan a Sakamoto Days, passando per Ranma 1/2, I Diari della Speziale, Spy x Family e Nana. Oltre ai grandi nomi, ci sono anche serie originali come Yasuke, Baki Hanma e Castlevania: Nocturne, a dimostrazione che la piattaforma sta investendo anche in produzioni nuove e diverse dal solito.

La forza della distribuzione globale

Un altro elemento che ha fatto la differenza è la possibilità di seguire le nuove uscite in contemporanea con il Giappone. Grazie a doppiaggi e sottotitoli già pronti fin dal primo giorno, è più facile per tutti iniziare una serie senza barriere.

Un trend che continua a salire

Con numeri di questo tipo, è chiaro che l’anime è sempre più centrale nelle strategie di Netflix. Le barriere d’ingresso si stanno abbassando e il pubblico continua ad allargarsi. Guardare anime oggi è semplice, veloce e alla portata di tutti. E sembra che la crescita sia solo all’inizio.